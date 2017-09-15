Выставка Марчелло Ло Джудиче «Эдем. Далекие планеты»

15 сентября – 21 октября 2017

Фонд культуры «ЕКАТЕРИНА» представляет персональную выставку Марчелло Ло Джудиче «Эдем. Далекие планеты». В экспозицию войдут 16 работ художника из серии «Эдем», а так же объекты. Весной 2017 года выставка с успехом прошла в Мраморном дворце Санкт-Петербурга.

Марчелло Ло Джудиче родился в Таормине в 1957 году. Окончил Болонский университет, а затем Венецианскую Академию художеств. Во время обучения в Академии его учителями стали крупнейшие представители информальной живописи в Италии – Эмилио Ведова и Джузеппе Сантомазо. Однако Ло Джудиче получил и естественно-научное образование по специальности «геология». Творчество художника имеет глубокую связь с этим периодом жизни, когда в университете он изучал строение минералов, их физические и химические свойства. Именно эти полученные знания и вдохновили художника заняться

серьёзными творческими поисками.

«Красный вулкан», 2016

При более детальном знакомстве с работами Ло Джудиче становится очевидно, что он наследует не только традициям абстракции, но также художникам течения арте повера, возникшего в Италии в середине 1960-х годов. Антимузейный подход авторов «бедного искусства» напоминал авангардистский – избавить объект искусства от вынужденного местонахождения в галерее или музее, высвободить от законов экспонирования, словом, нивелировать власть институций. Термин «бедное искусство», придуманный арт-критиком Джермано Челантом, относился к тому материалу, который стали использовать художники – стекло, ткань, бумага, а нередко и мусор.

Однако работы Ло Джудиче от произведений арте повера отличает особый подход к самому акту творчества. Все абстрактные образы ландшафтов создаются вручную, методично и внимательно, словно художник работает не с холстом, маслом и шпателем, а с микрокосмом, скрупулёзно соединяя мельчайшие частички земли друг с другом. Что ещё явно абстрагирует творчество Джудиче от работ его соотечественников, это та лирика и энергия, которой они наполнены. Секрет притягательности заключается в том, как художник умеет сбалансированно и тонко подать в своих работах образ природы и стихий, запечатлённых словно с высоты птичьего полёта.

«Фантастическая картография» — так точно определил живописные работы Ло Джудиче критик Франческо Галло в каталоге к персональной выставке художника, состоявшейся в Галерее дель Навильо в Милане в 1995 году. Однако работая с абстрактными «картографическими» образами, художник, как ни странно, не лишает их миметического. В складках застывшей краски, в том, как ложится пигмент, в светотенях холста просматриваются образы гор, берегов рек и озёр, пустыни и вулканы.

Ло Джудиче работает не только с холстом и краской, но и со скульптурными объектами. Так, для серии объектов «Тотем» основой служит матрас, вернее то, что некогда было им. Избавляясь от ненужных слоёв, обнажая металлическую основу, художник облагораживает их цветом, идеализируя и мир, и человечество в целом. Обновлённая структура, готовая вобрать в себя новый мир и новые смыслы, предстаёт в новом образе, как романтизированный мир, в котором нет места для природных катастроф и исторических драм.

Фонд культуры «ЕКАТЕРИНА»

Москва, ул. Кузнецкий мост, дом 21/5

Тэги: Марчелло Ло Джудиче, абстрактная живопись, персональная выставка