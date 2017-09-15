Юбилей и новая коллекция RASARIO

12 сентября в гостинице «Метрополь» прошла блестящая вечеринка RASARIO, которая была посвящена пятилетию бренда.

Дизайнер Расида Лакоба сама встречала гостей вечера, олицетворяя собой тонкую и звонкую девушку-мечту, девушку RASARIO. За 5 лет существования бренда Расиде удалось перевернуть представление светской Москвы о вечернем выходе – изысканные наряды RASARIO созданы для того, чтобы одинаково блистательно выглядеть и на красной дорожке, и на дружеском ужине.

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Игорь Гаранин, Ксения Чилингарова; Наталья Якимчик

Анна Худоян; Ксения Сухинова

Особым подарком для друзей бренда стало выступление Лолиты Милявской. Музыкальную эстафету принял диджей Виталий Козак, который весь вечер ставил пластинки для грациозных красавиц.

Портьеры из пайеток, золотые подушки и цветы – король вечеринок Михаил Друян не изменил себе и превратил ресторан SAVVA в Метрополе в настоящее царство роскошного бренда. А гостьи вечера поддержали заданный дресс-код «блестящий шик» своими появлениями в любимых платьях RASARIO и сияющем вечерним макияжем от Brow Bar Moscow.

На вечере сверкали: Ксения Соловьева, Наталья Якимчик, Снежана Георгиева, Ксения Сухинова, Владимир Кристовский (Uma2rman) с женой, Ксения Чилингарова, Арина Кузьмина с мамой, Мария Шумакова, Евгений Заболотный, Яна Валенсия, Аня Худоян, Оксана Рим, Ксения Князева, Светлана Родина, Евгения Павлин, Игорь Гаранин, Юлия Куприянова, Тамара Дзудцева, Сарина и Лиана Турецкие, Анна Ивченко, Светлана Такори, Мария Лобанова, Сабина Ахмедова, Дима Викулин, Расим и Алла Акперовы, Михаил Друян, Александр Терехов, Юлия Прудько, Наталья Бардо, Евгения Линович, Сережа Буниятов, Михаил Барышников, Гоша Полянский, Константин Андрикопулос и Ирина Елизарова.

Тэги: Rasario, Расида Лакоба, вечеринка