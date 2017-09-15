Vnukovo Outlet Village приглашает на день рождения

16 и 17 сентября 2017 года Vnukovo Outlet Village отмечает свой День рождения — 4 года! Но все подарки в это день, разумеется, для гостей торгового комплекса – праздничная программа, акция «счастливые часы» и рекордные скидки до 70% на коллекции любимых брендов.

Vnukovo Outlet Village готовит по-настоящему грандиозное мероприятие и приглашает всех любителей шопинга разделить этот праздник. На протяжении всего уикенда посетители смогут насладиться покупками и особой атмосферой комплекса под открытым небом и приобрести одежду, обувь или аксессуары в Moschino, Paul Smith, Etro, La Perla, Hugo Boss, Michael Kors, Escada, Trussardi, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Twinset и других магазинах-участниках со скидками до 70%!

Кроме того, организаторы праздника приготовили немало сюрпризов для своих гостей. Так акция «счастливые часы», полюбившаяся постоянным посетителям модной мекки, в этом году пройдет трижды в день – в 12.00, 15.00 и 18.00. Только в эти два дня и в эти часы в магазинах торгового комплекса будет действовать дополнительная скидка 15% на финальную стоимость. Следите за часами!

Атмосферу праздника поддержит фестиваль уличных музыкантов, в котором примут участие музыканты самых различных жанров – от взрывного рока до изысканного джаза. Ну, и конечно немало сюрпризов приготовили магазины-партнеры Vnukovo Outlet Village.

Подробная информация и афиша мероприятия: http://vnukovo-outlet.com/birthday/

Vnukovo Outlet Village

Киевское шоссе, 8-й километр МКАД

Тэги: Vnukovo Outlet Village, аутлет-центр, скидки