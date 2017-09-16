Выставка Владимира Марковича «Найти красного коня»

16.09.17 – 15.10.17

ЦТИ «Фабрика» и Е.К.АртБюро представляют первую персональную выставку фотографа Владимира Марковича.

Выпускник Московского авиационного института и успешный руководитель в сфере музыкальной индустрии, Маркович обратился к профессиональной фотографии в 2008 году. Своего главного учителя он встретил в Школе современной фотографии – Андрей Рогозин не только научил начинающего мастера работе со светом, отбору фотографий и экспериментам с оптикой, но и помог обрести свое мировоззрение и авторскую интуицию. На протяжении последних лет Владимир Маркович успешно участвовал в групповых проектах и международных конкурсах. В 2015 году он стал победителем фотоконкурса портала «Европульс» совместно с Представительством Европейского союза в России и выпустил свою первую фотокнигу «Декорации».

На выставке будут представлены кадры разных лет, посвященные внешним и экзистенциальным изменениям городского пространства, увиденные через призму объектива и эмоционального фильтра автора. Название проекту дала одна из работ, однако, для автора красный конь – это прежде всего символ абсурдного и прекрасного, восходящий к традициям мирового авангарда.

В фотографиях Марковича архитектурные развалины, заброшенные стройки и покосившиеся заборы обретают антикварный налет, намекая на историческую ценность прошлого. Порой они перестают восприниматься как рукотворный объект, мимикрируя под окружающий ландшафт, в буквальном смысле превращаясь в органический объект. Эффект замершего времени, смысловая законченность образов и тонкий эмоциональный строй придают особую эстетическую выразительность композиции, вне зависимости от ее сюжета. По мнению автора, «это исследование города – поиск, поэтому иногда в кадрах проявляются зашифрованные изображения и символы его обитателей. Здесь можно обнаружить доброе привидение и красного коня – скрытых жителей пустынного города, иногда осторожно проявляющих себя в кадре».

«Главный герой выставки – старая Москва, которая давно перестала быть старой и уже почти перестала быть Москвой, то есть это город, в котором фасады закрыты сетками, тротуары – оградами. Владимир Маркович поэтизирует металлический забор и строительную ячеистую сетку, бетонные плиты и оградительную сигнальную ленту. И, пожалуй, он – первый в нашей фотографии автор, который смотрит на эту, собянинскую Москву, как поэт», – комментирует историк фотографии, арт-критик Михаил Сидлин.

Продолжая традиции Александра Слюсарева и Бориса Савельева, Маркович обращается к чистому фотографизму, изучает формы предметов и их взаимодействия – пляски цвета и гармонию линий, рябь отражений и дрожание теней, прозрачность прозрачного и плотность плотного, и таким образом исследует материал жизни средствами камеры.

Куратор выставки: Юлия Лебедева

Место проведения: Центр творческих индустрий «Фабрика», Пространство 3’30» — Москва, Переведеновский пер., 18, стр. 3 этаж, Вход №2

Тэги: Владимир Маркович, Москва, Центр творческих индустрий "Фабрика", фотовыставка