Уютные вечера в ресторане «Матрёшка»

В этом сезоне ресторан русской кухни «Матрёшка» от Maison Dellos выбился в явные лидеры гастрономических достопримечательностей столицы. Гармоничное сочетание элементов старины, индустриальных мотивов и современных модных трендов наряду с новым прочтением традиционной русской кухни конца XIX века создают порыв насладиться жизнью именно здесь.

Можно вообще ни во что не вникать – просто смотреть на антикварную аптеку-бар, найденную у частных коллекционеров в Париже, чугунную лестницу, камин и буазери или упиваться видом шумного города и Москвой-рекой сквозь панорамные окна. Но тот, кто все же углубится в меню, будет заслуженно вознагражден. Возглавляющий кухню Влад Пискунов не зря признан лидером новой волны русских шефов – то, что он делает с фактически забытыми отечественными рецептами и российскими продуктами, достойно международных рейтингов.

Влад Пискунов — популярный гастрономический блогер, автор кулинарных книг и проекта «Московский обед», ведущий рубрики программы «Фазенда» на Первом канале и программы «Огненная еда» на Кухня ТВ, шеф ресторана «Матрёшка» основной акцент в меню сделал на лучшие продукты из разных уголков России: нельму везут из Якутии, судака из Волжской области, лосося из Мурманска, а чёрный орех с Кавказа, морошку из Архангельска и мёд с пасек Алтая.

«Конец XIX века – это Вelle Epoque русской гастрономии, моя любимое время. Ни до, ни после русская кухня не представляла нам таких интересных решений, как в те благословенные 3-4 десятилетия. В то же время — это современная кухня, которая актуальна и в наши дни», – рассказывает Влад Пискунов.

Начать осеннюю трапезу советует с наваристого борща, тем более что в меню их целых 5. И на какой бы ни пал выбор — с уткой, кубанский со «старым» салом, с жареными карасями или копченостями – к каждой порции прилагается заботливый комплимент – рюмка водки. Творческая натура Влада прослеживается в каждом блюде, заставляя гостей по-новому взглянуть на традиционную русскую кухню, приправленную хорошей порцией таких простых и в то же время необычных ингредиентов. Здесь истинные гурманы смогут по достоинству оценить карельскую форель, запеченную в дровяной печи на хреновых листьях, бок ногайского барашка с гречневой кашей и кореньями, подкопчённого сома на подушке из тыквенного пюре и якутскую нельму с сибирскими груздями в сметане.

Особое место в меню ресторана занимает икра – обязательный к употреблению продукт. Не стоит ждать новогоднего застолья или Масленицы, просто пробуйте: осетровую, щучью, икру горбуши или нерки, — в «Матрёшке» этот полезный и вкуснейший деликатес предлагают исключительно по себестоимости и в самой интересной подаче.

В «Матрёшке» принято быстро реагировать на все изменения в природе, и если осенняя непогода только входит в моду, то шеф-миксолог Maison Dellos Денис Кряжев, возглавляющий бар ресторана, уже придумал, как поддержать у замерзших гостей бодрость духа и хорошее настроение. Московским любителям коктейлей представлять Дениса не нужно – победитель Diageo Reserve World Class 2012 и бармен года-2013 по версии журнала GQ, он создает не только напитки, но и их компоненты, готовит тигровое молоко, настаивает джин на обжаренном зеленом чае и подает Кровавую Мэри с молекулярной пенкой из сельдерея.

Винная карта «Матрёшки» включает в себя около двухсот наименований с основным акцентом на вина северных регионов старого света. Особое место в карте занимает авторское шампанское: Eric Rodez, Henri Giraud, Serge Mathieu; Бургундия – от рустикального крю божоле до легендарных Chevalier-Montrachet от Etienne Sauzet и La Tache, а также немецкие и австрийские рислинги.

По выходным все это изобилие приправляет программа джазовых вечеров и сеты модных московских диджеев.

Ресторан «Матрёшка»

Москва, Кутузовский пр-т, д. 2/1, стр. 6

Режим работы: с 8:00 до 24:00

Телефон: +7 495 025 25 65

matryoshka-rest.ru

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