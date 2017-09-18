Коллекция Caractere осень-зима 2017-2018

Новая коллекция осень-зима марки Caractere предлагает своим клиенткам окунуться в атмосферу сказки. Даже самые сильные, ведущие активный образ жизни, хваткие бизнес-леди хотят ненадолго отвлечься от повседневной реальности и укрыться в мире грез.

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Caractere

Caractere

Интенсивные цвета и драгоценные ткани коллекции, сверкающие блестки и пушистый мех, платья, как мечтательные пейзажи и абстрактные картины – все это как воплощение шика, женственности и романтики.

Сами текстуры тканей, нежнейший шелк платьев и летящих тончайших блуз, роскошный бархат брючных костюмов и отделок на брюках и юбках, уютная шерсть свитеров, жакетов и кардиганов, демонстрируют безвременность моды, ее вариативность и способность вдохновлять.

Сложные, глубокие цвета, которые тщательно подобрали дизайнеры — желтые, красные, зеленые и синие, с мерцающими золотыми вкраплениями — в самых ярких оттенках, освещают стремление к сказочной женственности и соблазнительности.

Тэги: Caractere, женская мода, осень-зима 2017/18