Новая концепция мужской деловой одежды для поездок

MANGO представляет новую тенденцию в мужских костюмах: гамму Slim-fit Travel. Идеальный вариант для современного мужчины, которому необходим удобный костюм-двойка для деловых поездок. Облегающий фасон slim-fit выгодно подчеркивает мужской силуэт. Шерстяная ткань стретч не мнется, благодаря чему костюм выглядит безупречно в течение всего дня.
Костюмы выполнены из 100% шерсти, прошедшей специальную обработку для улучшения ее естественной эластичности и воздухопроницаемости. Частичная неклеевая бортовка пиджака обеспечивает полную свободу движений.
Стретч — свобода движений
Легкие ткани, используемые в этой коллекции, имеют усовершенствованную внутреннюю структуру, которая обеспечивает полную свободу движений и потрясающую гибкость.
Функциональность — внутренние карманы для паспорта и мобильного телефона.
Этот костюм обеспечит автономность благодаря карманам для хранения всех необходимых вещей.
Водостойкость — ткань с водостойким покрытием и прорезиненные пуговицы
Водонепроницаемые свойства ткани также делают пятна пота менее заметными, что помогает мужчине выглядеть безукоризненно целый день.
Несминаемость — пряжа высокой крутки
Качественная шерстяная ткань из тщательно обработанной пряжи предотвращает появление складок, сохраняя костюм безупречным в течение дня.
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