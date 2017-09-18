Новая концепция мужской деловой одежды для поездок

MANGO представляет новую тенденцию в мужских костюмах: гамму Slim-fit Travel. Идеальный вариант для современного мужчины, которому необходим удобный костюм-двойка для деловых поездок. Облегающий фасон slim-fit выгодно подчеркивает мужской силуэт. Шерстяная ткань стретч не мнется, благодаря чему костюм выглядит безупречно в течение всего дня.

Костюмы выполнены из 100% шерсти, прошедшей специальную обработку для улучшения ее естественной эластичности и воздухопроницаемости. Частичная неклеевая бортовка пиджака обеспечивает полную свободу движений.

Стретч — свобода движений

Легкие ткани, используемые в этой коллекции, имеют усовершенствованную внутреннюю структуру, которая обеспечивает полную свободу движений и потрясающую гибкость.

Функциональность — внутренние карманы для паспорта и мобильного телефона.

Этот костюм обеспечит автономность благодаря карманам для хранения всех необходимых вещей.

Водостойкость — ткань с водостойким покрытием и прорезиненные пуговицы

Водонепроницаемые свойства ткани также делают пятна пота менее заметными, что помогает мужчине выглядеть безукоризненно целый день.

Несминаемость — пряжа высокой крутки

Качественная шерстяная ткань из тщательно обработанной пряжи предотвращает появление складок, сохраняя костюм безупречным в течение дня.

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