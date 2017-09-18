Спортивная коллекция OYSHO FW17

Источником вдохновения для новой коллекции Gymwear сезона осень-зима 2017 стали женщины, которые любят заниматься спортом и живут полной насыщенной жизнью. Специально для них была создана линия одежды, в которой спортивный дух идет рука об руку с энергией и силой природы.

В этой коллекции свободные силуэты уступают место скульптурным, а специальные компрессионные ткани помогают формировать идеальную фигуру. Так, например, принципиально усовершенствованы модели леггинсов: идеально рассчитанная длина, застежка на молнии, завышенная талия и поддерживающие вставки на коленях. Здесь новые фактуры – жаккард и вельвет – выступают вместе с принтами, нанесенными инновационным лазерным способом.

Впервые в коллекции представлена верхняя одежда — парки и легкие пуховики. Особого внимания заслуживают также топы: теперь они более женственные, с отрытой спиной, поддерживающими вставками, молнией спереди, элементами из сетки или стеганой ткани. Цветовая палитра представлена с одной стороны оттенками хаки и лаванды, скомбинированными в расцветке «милитари», а с другой – пудровыми и нежно-розовыми тонами, контрастирующими с природными оттенками красного.

Быстрее. Выше. Сильнее. OYSHO дополнили спортивную линию также вещами для уличного спорта.

Прохладная погода и мелкий дождь – ещё не повод отказываться от любимой пробежки или занятий спортом outdoor. Опытные спортсмены знают: нагрузки легче переносятся при прохладной температуре.

Дизайнеры бренда OYSHO абсолютно с этим согласны – в сезоне FW17 спортивная линия дополнена специальной капсулой для занятий на улице. Невесомые пуховики, легкие дышащие водопроницаемые ветровки, топы с разной степенью поддержки и свитшоты с терморегуляцией позволят заниматься любимым уличным спортом до самых холодов.

Уже сейчас коллекция представлена в продаже во всех магазинах Oysho и на сайте Oysho.com.

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