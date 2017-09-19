Открытие 7-й Московской международной биеннале современного искусства

7-я Московская международная биеннале современного искусства

Основной проект «ЗАОБЛАЧНЫЕ ЛЕСА»

при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Агентства по делам культуры правительства Японии

19 сентября 2017 – 18 января 2018

Новая Третьяковка (Государственная Третьяковская галерея, Крымский вал, 10)

Куратор – Юко Хасегава (арт-директор Музея современного искусства, Токио)

Участники Основного проекта: 52 художника из 24 стран: Бельгия, Великобритания, Германия, Гонконг, Дания, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Исландия, Испания, Кипр, Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия, Сингапур, США, Турция, Финляндия, Франция, Швейцария, Япония.

Среди участников Основного проекта – Мэтью Барни, Олафур Элиассон, которые создают новые работы специально для участия в Московской биеннале, и известная исландская певица и художница Бьорк.

Основной проект 7-й Московской международной биеннале современного искусства «Заоблачные леса» пройдет в Новой Третьяковке (Государственная Третьяковская галерея, Крымский вал, 10) с 19 сентября 2017 по 18 января 2018 года.

Мэтью Барни

Впервые Московская биеннале продлится четыре месяца.

В этом году был создан Экспертный совет Московской биеннале, в который вошли директора ведущих российских музеев, независимые кураторы и представители некоммерческих организаций – Михаил Пиотровский, Зельфира Трегулова, Ольга Свиблова, Василий Церетели, Андрей Ерофеев, Александр Рытов и другие. Экспертный совет принимает все творческие решения.

Также разработана система презентации российских художников куратору Основного проекта. В результате Юко Хасегава поступило более 600 заявок от российских художников и более 100 рекомендаций от Экспертного совета.

В Основной проект были выбраны: творческое объединение «Куда бегут собаки», Алексей Мартинс, Даши Намдаков, Анастасия Потемкина, Илья Федотов-Федоров, Валя Фетисов. Они создают новые работы специально для 7-й Московской биеннале. Кроме того, Юко Хасегава были отобраны работы Александра Виноградова и Владимира Дубосарского, Алины Гуткиной и Михаила Толмачева из коллекции современного российского искусства «Газпромбанка».

Впервые появилась система отбора проектов Параллельной программы – теперь московские институции направляют заявки Экспертному совету Московской биеннале. Всего поступило 75 заявок, в Параллельную программу вошли 69 выставок 49 институций. В их числе: Московский музей современного искусства (ММoМА), Мультимедиа Арт Музей, Москва (МАММ), ЦСИ «Винзавод», ВДНХ, творческое объединение «ХОLST», Дарвиновский музей, галерея Гари Татинцяна, Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» и другие.

Выставки 7-й Московской биеннале будут представлены в бесплатном мобильном приложении – с картой выставок в городе, рассказом о каждой из них и подробными экскурсиями по Основному проекту в Новой Третьяковке: со схемой залов, списком экспонатов и описанием каждого. Это приложение – совместный проект Московской биеннале, Яндекса и Политехнического музея. Оно будет доступно для устройств на iOS и Android. Приложение разработано на технологиях платформы «Большой музей», созданной для развития представительств музеев в интернете.

7-я Московская биеннале включает серию специальных событий: встречи с художниками, лекции, дискуссии. Подготовлена детская программа.

Юко Хасегава, куратор Основного проекта:

«Проект «ЗАОБЛАЧНЫЕ ЛЕСА» показывает нам новое креативное племя – художников, которые перестают жить в «лесах» и вслед за развитием технологий перемещаются в «облака». Эти художники – живое доказательство того факта, что жизни в новых условиях требуется креативность. Экология не ограничивается природой, но оказывается неразрывно связана с человеческой психологией, поэтому внимание куратора при отборе художников было направлено на тех, кто приносил свежий взгляд на новые технологии, придавал новую жизнь старым художественным языкам, не забывал о культурных корнях и рассматривал мир, как единую экосистему для того, чтобы осмыслить искусство – его историю, жанры и медиа».

Юлия Музыкантская, президент Московской международной биеннале современного искусства:

«Московская международная биеннале современного искусства проходит уже в седьмой раз. «Перезагрузка» проекта придала новый импульс его развитию. В первую очередь тем, что именно профессиональное сообщество теперь определяет судьбу Московской биеннале – созданный Экспертный совет принимает все творческие решения и тесно взаимодействует с выбранным им же куратором. Художественное высказывание, получившееся в итоге такого рабочего процесса, будет представлено в Новой Третьяковке. Это новая площадка для биеннале, конечно, новый уровень ответственности, но и новые возможности. Наша главная цель – показать, что на самом деле современное искусство просто и доступно каждому. И тот факт, что в этом году в Московской биеннале приняли участие большинство московских музеев, галерей, выставочных пространств, показывает, что современное искусство – важная часть культурной жизни».

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