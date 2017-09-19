Новизна с характером в осенней коллекции Bershka

Это не 70-е, не 80-е, и даже не 90-е или 2000-е. Образы этого сезона легко смешивают и комбинируют лучшие тренды последних десятилетий. Почему? Чтобы оставаться верными философии Bershka: найти свой личный стиль в каждом тренде и носить его с характером.

В коллекции для девушек было учтено все, вплоть до последних деталей. От романтики 70-х в стиле «фолк» — с бахрамой, дубленками любого стиля и блузами, навеянными викторианским стилем — и до утрированного объема 80-х и даже стиля «гранж» 90-х. Эти тренды объединяют элегантный крой и спортивный стиль, создавая объемные, асимметричные модели одновременно с современным и ретро-настроением.

В мире Bershka появляются новые материалы: искусственная кожа и искусственный мех добавлены во многие аксессуары и предметы одежды, особенно в верхней одежде. Это дубленки, байкерские куртки свободного размера с подкладкой из овечьей шерсти и пальто в клетку мужского кроя, а также обязательные женственные вещи везона.

Красный и его различные оттенки привносят цвет в сезон, полный черного и серого. Этот цвет легко переходит между фактурами, от вертикальных полосок до смешанных рисунков.

Аксессуары важны, когда речь идет об усилении стиля. Береты, серьги большого размера, микро-сумочки и сапоги-ботфорты являются обязательными в этом сезоне. Эти аксессуары комбинируются с различными вещами с микро-деталями, такими как бусины и висячие серьги.

В коллекции для парней все было переосмыслено. Вещи лишены их традиционного контекста, перемешаны и приближены к уличному стилю. Например, свитер в спортивном стиле может запросто сочетаться с костюмными брюками и ботинками в стиле «милитари», давая удивительный и простой результат.

На этот раз вечернее вдохновение было переосмыслено в черный с головы до ног, играя с силуэтами, кроем и спортивными образами. Единственными цветными вкраплениями являются белый и лиловый. Принты и надписи (намного более минималистские в этом сезоне) созданы посредством новых методов, таких как вышивка и пэчворк.

Как и в коллекции для девушек, искусственная кожа и искусственный мех являются новыми материалами, которые придают больше фактурности и своеобразия любым видам одежды, особенно верхней.

Для городского вдохновения созданы более впечатляющие образы благодаря сочетанию оттенков и введению вещей совершенно иного стиля. Красные тренировочные костюмы и сочетание с пальто в клетку; сильно обесцвеченный и потертый деним; заново интепретированные с искусственным мехом джемперы — тренд, который прерывает мужественный настрой.

В целом, большое значение придается верхней одежде и трикотажным вещам. С одной стороны, такие вещи как дутая куртка свободного размера и трикотажные куртки с капюшоном являются данью спортивной моде, но при этом дубленки (различных видов) представляют собой новую концепцию в мире ретро.

В коллекции для парней в центре внимания также находятся аксессуары. Шерстяные шапки с вышитыми буквами просто обязательны для классного образа. Как для девушек, так и для парней этой осенью возвращаются кеды Converse новых оттенков — бордового и горчичного.