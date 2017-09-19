Открытие корнера итальянской одежды Garage Nouveau

В московском бутике Kharizma Lab (Крокус Сити Молл) прошел коктейль по случаю открытия корнера итальянской одежды Garage Nouveau.

Модное мероприятие привлекло внимание прессы и звездных персон. В этот раз в российскую столицу прибыли основатели бренда харизматичные итальянцы Массимо и Элиза. В беседе с гостями они рассказали, что героиня Garage Nouveau — успешная, остроумная, женственная и элегантная девушка, которая не следует моде, она является ее воплощением. Именно эта идея подчеркнута во всех коллекциях бренда, которые представляют собой современные и оригинальные идеи, где сочетание фантазии и повседневности создают неповторимые и в то же время простые и законченные образы.

Осенняя коллекция Garage Nouveau 2017/18

Одним из главных преимуществ бренда является безупречное качество. Выражение made in Italy в данном случае применяется неспроста. Разработка всех проектов происходит в главном офисе в Виченце, ткани для изделий также производятся в Италии. Философия бренда проявляется во внимании ко всем деталям.

Также в этот вечер звездные гости не ушли без обновок. Все смогли пополнить свой гардероб одеждой из новой коллекции бренда.

Мероприятие посетили Олеся Судзиловская, Елена Ханга, Поля Полякова, Ирина Сашина, Мария Берсенева, Марина Дэмченко, Наталия Лесниковская, Анжелика Агурбаш, Татьяна Космачева, Иван Николаев, Арчи и другие.

Тэги: Garage Nouveau, Крокус Сити Молл, бутик Kharizma Lab, итальянская марка