Рекламная кампания магазинов Rendez-Vous

С наступлением осеннего сезона магазины Rendez-Vous пополнились коллекциями новых для сети брендов Isabel Marant, Petite Mendigote, An Hour and a Shower, Olang и Halmanera. Самые яркие модели этих и других марок попали в объектив камер съемочной команды Rendez-Vous, которая отправилась на этот раз в Рим в поисках красивых мест и особенной атмосферы.

Съемки проходили в самом центре Рима, на уютных улочках, в ретро-трамвае и, конечно, не обошлось без романтичных кадров на мопеде.

Стилисты Rendez-Vous рекомендуют уделить внимание ботильонам в полоску из комбинированной кожи, полуботинкам со шнуровкой на устойчивом каблуке и компактным сумкам из замши в фестивальном стиле.

Мужчины в новой коллекции Rendez-Vous найдут не только классические ботинки и броги, но и кроссовки с утепленной стелькой на случай ранних морозов.