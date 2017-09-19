Рекламная кампания магазинов Rendez-Vous

19.09.2017 • Шопинг • : 89

С наступлением осеннего сезона магазины Rendez-Vous пополнились коллекциями новых для сети брендов Isabel Marant, Petite Mendigote, An Hour and a Shower, Olang и Halmanera. Самые яркие модели этих и других марок попали в объектив камер съемочной команды Rendez-Vous, которая отправилась на этот раз в Рим в поисках красивых мест и особенной атмосферы.

Съемки проходили в самом центре Рима, на уютных улочках, в ретро-трамвае и, конечно, не обошлось без романтичных кадров на мопеде.

Стилисты Rendez-Vous рекомендуют уделить внимание ботильонам в полоску из комбинированной кожи, полуботинкам со шнуровкой на устойчивом каблуке и компактным сумкам из замши в фестивальном стиле.

Мужчины в новой коллекции Rendez-Vous найдут не только классические ботинки и броги, но и кроссовки с утепленной стелькой на случай ранних морозов.

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