Книга владельца бренда UNOde50 «A creative universe»

Владелец бренда UNOde50 Xосе Азулай выпустил книгу «A CREATIVE UNIVERSE», в которой рассказал о своём пути к международному успеху. Автор рассказывает об истории создания бренда, его уникальности и философии.

В своей книге «A creative universe» Хосе Азулай вспоминает историю создания UNOde50 и рассказывает, как простое увлечение привело его к управлению брендом, ставшим главным трофеем поклонников бижутерии по всему миру.

В книге Хосе Азулая впервые рассказана личная история почти «американской» мечты, но на испанский манер. Сегодня двери бутиков UNOde50 открыты на главных улицах Мадрида, Рима, Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Токио и десятках других крупнейших городов мира.

Украшения UNOde50 выбирают женщины и мужчины всех возрастов и культур – очень разные, они вместе воплощают идеальную гармонию вселенной UNOde50.

Книга «A creative universe» доступна в продаже в бутиках UNOde50 в ТЦ «Метрополис» в Москве, в ТРЦ «Галерея» в Петербурге, на сайте www.unode50.com и Amazon.com.

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