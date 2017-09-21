Онлайн-каталог компании Mercury

Компания Mercury, крупнейший российский дистрибьютор товаров класса люкс, запустила ювелирно-часовой сайт www.mercury.ru. Он представляет собой подробный онлайн-каталог, позволяющий посетителям подобрать ювелирные украшения и часы ведущих брендов, реализуемых компанией Mercury на российском рынке: Rolex, Patek Philippe, Mercury, Chopard, de GRISOGONO, Hublot, Mikimoto, Garrard, Graff, Messika, Pasquale Bruni, Girard-Perregaux, F.P.Journe и другие.

Пользователи сайта могут ознакомиться с детальной информацией об интересующих их изделиях и составить свой собственный wish-лист. Кроме того, зарегистрированные пользователи могут подписаться на новостную рассылку, чтобы регулярно получать актуальную информацию обо всех новинках и событиях компании Mercury.

www.mercury.ru

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