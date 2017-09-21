Коллекция Wild Orchid сезона осень-зима 2017/18

Сеть магазинов женского белья «Дикая Орхидея» призывает к обновлению и представляет коллекцию private label Wild Orchid сезона FW 2017/18.

Поклонницами private labels сети магазинов «Дикая Орхидея» традиционно ценятся их сдержанная сексуальность, утонченная женственность и идеальный фитинг. При разработке новой коллекции дизайнерами использовались инновационные технологии, сложность применения которых полностью компенсируется необычайно эффектным видом готового изделия.

Так, например, в коллекции CHIANTI эластичная сетка с очень крупными ячейками декорируется вырезанным вручную тонким французским кружевом. В бельевом дизайне эта техника применяется впервые.

Тончайшая шерсть необычного переплетения моделей в коллекции ESPRESSO кажется созданной самой природой. Роскошные сорочки из этого материала, дополненные подкладкой из натурального шелка, будут одинаково уместны как дома, так и на улице.

В коллекции SANGRIA для максимального комфорта используется эластичная и плотная микрофибра. Сочетание этой ткани с меланжевым кружевом придает белью одновременно спортивный и изысканный вид.

В стиле спорт-шик выполнены и комплекты линии NECTARINE из кружева с графичным цветочным рисунком и широкими резинками.

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