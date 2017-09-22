Яркий итальянский Baldinini в Outlet Village Пулково

Новый аутлет-бутик итальянской обуви Baldinini открылся в Outlet Village Пулково. Коллекции Baldinini сочетают в себе современный дизайн и итальянское качество, и предназначены для женщин и мужчин с безупречным вкусом. Новый бутик находится в прямом управлении итальянского представительства, что является гарантией безупречного качества материалов, производства и следования мировым модным тенденциям. Обувь Baldinini отличается выверенным стилем и изяществом, и в то же время приспособлена к суровым условиям российского климата.

История компании берет начало в 1910 году, когда семейство Baldinini создало первую мастерскую. Обувь изготавливалась вручную на заказ по индивидуальным меркам. Тогда предприятие специализировалось на классической обуви, делая упор на практичность. В 1970 году 15-летний Джимми Балдинини (Gimmi Baldinini), представитель третьего поколения семьи, изготавливает свою первую обувь – сандалии с декором, имитирующем силуэт бабочек. А 4 годами позже — первую модель открытых сабо, которая имеет ошеломительный успех: в течение сезона производят по 500 пар в день. С этого момента бренд отступает от классической концепции и приступает к производству обуви оригинального дизайна с ярким декором. В 1980 года компания расширяет производство и начинает также выпускать разнообразные аксессуары: солнцезащитные очки, зонты, головные уборы, сумки, кошельки, портмоне, ремни, часы, а также верхнюю одежду.

Компания предлагает широкий выбор обуви на все случаи жизни: классическая – для работы и офиса, нарядная – для торжественных мероприятий, casual – комфортная на каждый день.

В Outlet Village Пулково представлены модели женской и мужской обуви и аксессуаров со скидками от 30%.

Outlet Village Пулково

Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 60, корпус 1

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