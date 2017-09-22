Corneliani открывает корнер в ЦУМе

Corneliani продолжает укреплять позиции в России. Открытие корнера в ЦУМе — первая глава партнерства с компанией Mercury, направленного на реализацию стратегии развития марки на всей территории страны.

Пространство площадью 130 кв. метров разделено на две зоны, спроектированные для размещения основной и повседневной линий одежды, а также аксессуаров. Для презентации эксклюзивной услуги индивидуального пошива Su Misura выделена отдельная VIP-зона.

Размещение в самом престижном универмаге столицы — очередной шаг в политике Corneliani, поддержку которой теперь будет оказывать лидер среди российских дистрибьюторов товаров класса «люкс».

Корнер в ЦУМе открылся с началом сезона осень-зима 2017/18. В дальнейшем планируется розничное развитие бренда как в Москве, так и в Санкт-Петербурге.

«Появление корнера в ЦУМе позволит Corneliani расширить свое влияние на рынке, уже ставшем близким для нас, учитывая время нашего присутствия в России. Мы рады началу сотрудничества с Mercury, у нас общие цели и взгляд на продвижение бизнеса», — подчеркивает директор по международным продажам Кристиано Корнелиани. «Corneliani — успешный бренд с устоявшейся репутацией и преданной клиентурой. Мы убеждены, что от нашего партнерства выиграют все стороны, и в первую очередь, — покупатели в ЦУМе, которые, я уверен, по достоинству оценят новое пространство», — добавил председатель совета директоров ЦУМа Андреас Шмайдлер.

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