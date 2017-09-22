Кампания ELISABETTA FRANCHI осень/зима 2017-18

Новая рекламная кампания Elisabetta Franchi создавалась под руководством именитого фотографа Эллен Фон Унверт. Выбор Эллен не случаен: ее работы — олицетворение соблазнительной женственности, естественной и невероятно притягательной, такая идея лежит и в основе осенне-зимней коллекции Elisabetta Franchi 2017-18.

Рекламная кампания бренда переносит нас в Париж 1940-х. Перед нами — роковая женщина, одетая в роскошный костюм в полоску и меха. Героиня гуляет по городу, заходит отдохнуть в старинное бистро, где встречает свою знакомую и видит необыкновенное дежавю: атмосфера ретро, звонкий смех, танцы — все это магия искусства жизни.

Двойственная концепция реальности и фантазий представлена через соотношение цветных и черно-белых фотографий, смешение мужских и женских стилей. Костюмы, свободные брюки сочетаются с элегантными платьями, яркими аксессуарами, восточными принтами и пайетками.

В роли протагониста кампании — американская супермодель Эмили Ди Донато, чья неотразимая улыбка раскрывает идею утонченной и чувственной красоты. В образе знакомой главной героини — очаровательная Фрида Аасен.

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