26 сентября 2017 г. в 22:00 по московскому времени на сайте ETAM.RU и в социальных сетях марки в России начнется прямая трансляция показа ETAM LIVE SHOW — единственного дефиле нижнего белья, проходящего в Париже во время Недели моды.

В этом году показ состоится в легендарной École des Beaux-Arts, Школе изящных искусств, расположенной прямо напротив Лувра. В грандиозном шоу примут участие 80 топ-моделей, среди которых и муза бренда — Констанс Яблонски, олицетворяющая характер марки — сочетание элегантности и смелости, непринужденности и сексуальности — все, что составляет знаменитую формулу ETAM – The French Liberté, свобода по-французски.

Etam Live Show проходит в день открытия Недели моды в Париже уже в десятый раз и демонстрирует модные тенденции, сочетание традиционных техник haute couture и инновационного подхода к производству нижнего белья. Каждый раз показ сопровождают живые выступления всемирно известных музыкантов, в разные годы это были Lilly Allen, Boy George, Snoop Dogg, Grace Jones и многие другие, в этом сезоне – NTM, Joey Starr & Kool Shen, La Femme, Gabriel Kane.

Но и это далеко не все сюрпризы, которые приготовил ETAM. Сразу после Live Show состоится фестиваль French Liberté — первый музыкальный фестиваль в истории Недели моды. Звезды, приглашенные на шоу, и другие исполнители, чьи имена пока держатся в тайне, соберутся во дворе École des Beaux-Arts, чтобы выступить перед 1500 гостями. А зрители по всему миру смогут не только присоединиться к ним и посмотреть прямую трансляцию дефиле и фестиваля на ETAM.RU и в социальных сетях марки, но и приобрести в онлайн-магазине понравившиеся модели из новой роскошной коллекции Minuit Paris, которая будет впервые показана на дефиле.

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