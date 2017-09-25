Ли Вуд для Dirk Bikkembergs

Британец Ли Вуд стал новым креативным директором марки Dirk Bikkembergs. Коллекция осенне-зимнего сезона 2017 стала первой работой дизайнера для бренда. Модный дом Dirk Bikkembergs вверяет Ли творческое руководство над первой линией мужской коллекции, а также вторыми линиями мужской, женской и детской коллекции BIKKEMBERGS.
Выполняя эту сложную задачу, дизайнеру предстоит пересмотреть стилистические каноны Dirk Bikkembergs.
«Я очень рад, что мне представилась такая возможность. На новой должности я приложу все свои усилия и знания для того, чтобы продолжить наследие этого престижного бренда», — с энтузиазмом добавляет Ли Вуд.
Bikkembergs осень-зима 2017 отбрасывает нас к истокам бренда, фокусируясь на слиянии спорта и стритстайл. Вторая линия бренда — это выразительные силуэты, определяемые строгими линиями в армейском стиле, сочетающие в себе простоту и классику. Яркая и энергичная коллекция поддерживает известную мантру бренда «Mens sana in corpore sano»: «В здоровом теле – здоровый дух». Идеально скроенные жакеты, брюки с лампасами, объемные пуховики выполнены в черно-белой гамме, разбавленной вспышками чернильно-синего и оранжевого цветов. Трикотажные брюки и свитшоты, украшенные принтом-лого, неизменно присутствуют в коллекции, напоминая про «спортивное» ДНК бренда.