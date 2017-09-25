Осенний выпуск журнала «МЕГА Style»

Этой осенью редакция журнала «МЕГА Style» приготовила для гостей торговых центров МЕГА более 70 страниц полезной и интересной информации, в том числе интервью и фотосессию с Юлианной Карауловой, секреты «умного» шопинга, новые тренды в моде от бархата до клетки, а также навигатор по шопингу в МЕГЕ для всей семьи.

С помощью нового номера журнала «МЕГА Style», путеводителю в мире МЕГА моды, вы сможете первыми узнать о 125 главных покупках этой осени. «МЕГА Style» продемонстрирует читателям варианты стильных комплектов для всей семьи. В журнале можно будет найти подборку аксессуаров и косметики, а также гид по кафе и ресторанам МЕГИ.

Лицом осеннего номера стала популярная певица Юлианна Караулова. В интервью для «МЕГА Style» певица поделилась своими секретами создания образов и примерит 7 модных осенних нарядов, каждый из которых гости торговых центров смогут подобрать в магазинах, представленных в МЕГЕ.

Осень – самое подходящее время для смены имиджаи добавления ярких красок в палитру повседневной одежды. Модный гид поможет читателям сориентироваться во многообразии цветов и стилей: в этом сезоне в тренде красный цвет, объемные плащи и дождевики, вельвет из 70-х. Для тех, кто любит долгие прогулки, редакторы составили подборку спортивных костюмов, в которых можно без тени смущения отправиться даже на светский раут.

«МЕГА Style» в торговых центрах МЕГА с 20 сентября.

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