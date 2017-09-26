Детская коллекция Choupette осень-зима 17/18

Бренд детской одежды Choupette выпустил три новых fashion-коллекции сезона осень-зима 17/18.

Культовая книга Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» о приключениях маленькой девочки в волшебном мире вдохновила Choupette на создание fashion-коллекции Alice. Образы коллекции словно сошли со страниц волшебной сказки — барочные цветочные принты, декоры, отсылающие к значимым предметам иллюзорного мира Алисы, насыщенная цветовая гамма, необычный, дизайнерский крой. Фантазировать и мечтать — любимые занятия всех детей. В одежде из новой коллекции Alice легко вообразить себя и строгой королевой, и любопытной Алисой, и даже вечно спешащим пушистым кроликом. Платья с изображением ярких цветов из сада Королевы, шахматной клетки, меховые аксессуары, широкие юбки, вязаные кардиганы переносят юных принцесс в ту самую кроличью нору, помогают окунуться в мир говорящих котов и оживших игральных карт. В нарядных моделях можно встретить интересные сочетания тканей и фактур, платья с изображением объемных цветочных принтов, торжественные трикотажные платья, усыпанные блестящими пайетками. Alice – это дух приключений и волшебства, созданный руками дизайнеров Choupette, таинственная атмосфера вне времени и пространства, где всегда «только время пить чай». Встречайте Alice — хрупкий образ современного непонятного мира, где нужно быть дерзкой и сильной, красивой и игривой, веселой и утонченной одновременно!

Коллекция Cats – одновременно дерзкая и изысканная, в которой и маленькие хулиганки, и утонченные принцессы найдут себе одежду по вкусу и характеру. Плавная походка, удивительная грация, ласковый взгляд и точность в действиях, целеустремленность, бесстрашие и всегда блестящий внешний вид – это все о наших любимых домашних питомцах – кошках. Именно они вдохновили дизайнеров бренда Choupette на создание одноименной коллекции. Cats – это геометрия простых форм, черно-белая классика с розовыми и меланжево-серыми нотами, целое семейство игривых кошачьих образов в цветах и фактурах, в индивидуальности принтов и аппликаций. Мягкие велюровые костюмы, плиссированные юбки, кофты и жакеты с изображением котов и кошечек станут прекрасным дополнением гардероба любой модницы. Удивительные сочетания коллекции: ассиметричный крой и кружево, пайетки и трикотаж, шифон и бархатные принты, добавляют нотку бунтарства и неординарности в классические детские образы. Цветовую палитру дополняет роскошная серебристо-серая и бронзовая гамма. Мягкие фактуры футера и креативного трикотажа, кажуальные силуэты в сочетании с модными декорами и аксессуарами из искусственного меха делают эту коллекцию must-have осенне-зимнего сезона.

Pride — это стильная коллекция для мальчиков с изображениями сильных и дерзких представителей семейства кошачьих. Преимущественно бело-черно-серая цветовая гамма с яркими вкраплениями, а также кожаными принтами и лаковыми аппликациями идеально подойдет для гардероба маленького бунтаря, а свободная вариативность при комбинировании различных моделей позволит каждый день создавать новые необычные образы. Модные свитшоты и спортивные костюмы, толстовки с капюшоном и штаны с карманами идеально вписываются в современный street style. В стильных образах из коллекции можно представить себя и художником граффити, и известным спортсменом, и рэп исполнителем, и даже молодым бизнесменом, уважающим casual. Свободный крой, многослойность, натуральные материалы, простые линии и дерзкие принты делают эту линейку прекрасным вариантом для воплощения всех шалостей юного модника, одновременно позволяя ему стать звездой любой вечеринки. Свобода в мыслях и движениях, яркий неповторимый стиль, следование модным тенденциям и комфорт – это главные качества новой коллекции Pride. Многозначность названия коллекции символизирует одновременно дерзкий и самовольный львиный характер, а также позволяет гордиться собой и быть уверенным в своем внешнем виде на все 100%.

Зарядиться теплом и хорошим настроением даже в самую снежную и промозглую погоду поможет новая линейка детской верхней одежды от Choupette. Демисезонные куртки и пуховики помогут насладиться снежной погодой и долгими прогулками без угрозы замерзнуть или промокнуть. Авторские принты, металлизированные ткани, непромокаемые материалы, отстегивающиеся аксессуары из искусственного меха, цветочные аппликации и вышивки делают осенне-зимнюю коллекцию яркой и стильной.

Choupette – это эксклюзивная дизайнерская одежда для детей от 0 до 14 лет.

В фирменных бутиках марки, а также интернет-магазине можно увидеть роскошный ассортимент дизайнерских комплектов для детей до года, в том числе: выписные конверты, крестильные наряды, комфортное постельного белье.

Большой выбор нарядной и повседневной одежды для детей от 0 до 8 лет и высококачественной школьной формы для подростков до 15 лет.

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