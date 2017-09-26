Жан-Мари Перье. Кутюрье французской фотографии

22 сентября — 3 декабря 2017 года

Одним из первых проектов, который откроет новый художественный сезон Центра фотографии им. братьев Люмьер, станет выставка мастера французской фотографической сцены Жана-Мари Перье. Автор выдающихся портретов звезд мира музыки, кино и моды, Перье работал для самых известных журналов и брендов и создал внушительную портретную галерею знаменитостей XX века.

Знаковым циклом работ на выставке станет серия, сделанная Перье в 90е — «Мир дизайнеров моды». В нее включены фотографии именитых модельеров — Ив-Сена Лорана, Жана-Поля Готье, Джона Гальяно, Вивьен Вествуд и Кензо — созданных по заказу журнала ELLE. В этих фотографиях прослеживается внимание Перье к деталям. Словно не фотограф, а кутюрье, Жан-Мари кропотливо выстраивает каждый образ, создавая искусную фотографическую коллекцию.

На выставке будет представлено более 40 работ автора, многие из которых стали культовыми изображениями эпохи. В экспозицию войдут фотографии разных периодов, начиная с первых этапов карьеры Перье, когда он работал в популярном французском журнале Salut les Copains, посвященном музыкальной молодежной культуре 1960-х, съемки легендарных the Beatles и Rolling Stones первых лет их стремительно растущей популярности. В 1960-х годах Перье много раз встречался и фотографировал the Beatles, особенно для журнала Salut les Copains. В 1966 году Жан-Мари попросили сделать несколько обложек для альбомов группы. Среди них — знаменитая фотография, которая украсила сингл Penny Lane / Strawberry Fields Forever. Работа включена в экспозицию Центра фотографии.

Перед объективом Перье позировали и звезды мирового кинематографа. Среди его работ — портреты Катрин Денев, Алена Делона, Жана Поля Бельмондо, Бениссио Дель Торо, Софи Лорен, Моники Белуччи, Натали Портман. Но порой Жан-Мари менял фотоаппарат на кинокамеру и сам создавал кинокартины. Его авторству принадлежит ряд документальных и телевизионных передач, а также игровых фильмов, среди которых «Antoine et Sébastien» (1974) с Франсуа Перье и «Sale rêveur» (1978) с Жаком Дютронком и Леа Массари.

Работы автора выставлялись в музеях и галереях по всему миру, в том числе в США (Музей изобразительных искусств Сан-Франциско (2008), Музей Портленда (2009), Бруклинский музей (2009), Германии (Stephen Hoffman Gallery (2008), Бельгии (Young Galerie (2007), Великобритании (Snap Galleries (2006), The Little Black Gallery (2017).

В рамках выставки «Жан-Мари Перье. Кутюрье французской фотографии» пройдут экскурсии и тематические лекции.

Москва, Болотная набережная, 3, стр. 1

www.lumiere.ru

Тэги: fashion-фотография, Жан-Мари Перье, Центр фотографии им. братьев Люмьер, звёзды, знаменитости