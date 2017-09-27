EPIZODE PRE PARTY: SOLOMUN в Москве

EPIZODE PRE PARTY: SOLOMUN

30 сентября, суббота | STADIUM | 23:00-6:00

Москва, Ленинградский проспект д. 80 корп. 17 — http://stadium-live.ru/



Инфо и билеты: http://solomun.moscow/

Теперь мы точно знаем, как вы встретите новый, 2018 год. В канун зимних каникул вы, скорее всего, окажетесь во Вьетнаме, на Epizode 2; «экваториально-музыкальном приключении» от создателей клубных блокбастеров из холдинга Sagrado Corp. и шедевров пляжного арт-хауса «Республики КаZантип». Неопровержимый аргумент в пользу присоединения к этой коммуне свободных и творческих людей — осеннее ‘Epizode Pre Party’ в московском Stadium и его главное действующее лицо, глава лейбла Diynamic и поистине «народный диджей» Solomun.

В 2017 году Solomun переживает новый виток своей карьеры. Он нарасхват. Его лейбл Diynamic теперь организует собственные сцены на главных электронных фестивалях планеты, он выпускает ремиксы на хиты Interpol и своих старых друзей, Dubfire и Kiss Kittin. И, разумеется, он продолжает выступать. В этом сезоне на Ибице он вновь занимается сразу тремя вечеринками: Solomun+Live в бутик-отеле Destino, Diynamic Showcase в DC10 и Solomun+1 в Pacha Ibiza. В последнем случае концепт вечеринок можно признать уникальным, Solomun и приглашенный гость (тот самый плюс один) играют вместе всю ночь, иногда по 12 часов кряду. Этим летом напарниками Solomun по диджейским марафонам станут Свен Фэт, DJ Hell, Mano Le Tough, Dixon, Ame и Джозеф Каприати.

Сентябрьский визит Solomun в Москву продолжает серию pre-party Epizode. Эта традиция стартовала в декабре 2016 года, тогда на острове в Сиамском заливе собрались тысячи клабберов из России и всего мира. Экранизация снов продолжается, ведь у любого успешного кино всегда появляется сиквел. Итак, ‘Edizode 2’ пройдет на том же острове с 31 декабря 2017 по 10 января 2018.

EPIZODE.com

Тэги: Solomun, Stadium, Москва, диджей, клубная жизнь