Cумка GITA BAG в винтажном стиле от Trussardi

Trussardi представляет модель Gita Bag, которая ознаменовала собой новую эру для итальянского бренда. Форма сумки была подсмотрена в исторических архивах и переосмыслена с учетом последних тенденций. Дебют новой it-bag состоялся в рамках показа Trussardi весна-лето 2018 в Милане. Сразу после показа сумку можно найти в интернет-магазине Trussardi.com, а также в нескольких бутиках Trussardi.

Название сумки Gita Bag происходит от итальянского слова, которое означает «однодневная поездка». Новая модель объединила в себе винтажный шик и современные тенденции, став истинным воплощением универсальной элегантности. Выполненная в лучших традициях бренда Trussardi, создающего красивые и практичные аксессуары, сумка Gita Bag представлена в трех размерах (большая, средняя и мини) и идеально подходит как для деловых будней, так и для выходных поездок за город.

Дизайн модели отсылает к классической форме сумки с короткими ручками с квадратным дном, а изогнутый верх придает привычному силуэту новые очертания. Мягкие раздвижные боковые части создают визуальный объем, а декоративные кожаные ремешки завершают элегантный дизайн сумки.

Знаковые детали, присущие бренду Trussardi, подчеркивают неповторимую элегантность Gita Bag. Контрастные швы на ручках и по периметру сумки напоминают о высоком мастерстве ручной работы, а силуэт модели подчеркнут благодаря контрастной окантовке. Серебристая надпись “Trussardi Milano” нанесена на верхней части сумки, как знак итальянского производства “Made in Italy”. Логотип бренда в виде заглавной “T” представлен в форме съемного кожаного брелока, ставшего неизменным атрибутом аксессуаров Trussardi. Gita Bag изготовлена из телячьей кожи в шести модных ярких оттенках – цвет лимонной цедры, нежно-розовый, красный, светло-голубой, черный и коричневый. В экзотической версии модель Gita Bag выполнена из гладкой кожи Elaphe.

В коллекции весна-лето 2018 модель Gita Bag представлена в различных цветовых и дизайнерских решениях – с отделкой принтом под кожу питона, а также с классической монограммой Trussardi, а изображенные на сумках аэропланы продолжают тему авиации в новой коллекции.

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