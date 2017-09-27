Бренд KoJewelry выпустил коллекцию сезона осень-зима 2017/2018

В новой коллекции KoJewelry осень-зима 2017/2018 дизайнер Ольга Кёнигсон запустила линию HEART, невероятно милые и трогательные серьги, кольца и колье в форме сердец, олицетворяющие нежность и любовь.

Ольга предлагает выбирать огранку в форме сердца не только молодым влюблённым девушкам, но и женщинам любого возраста. Серьги в форме сердец подходят любому типу лица, подчеркивают выразительные черты и отвлекают от недостатков. Огромный плюс этой линии в том, что украшения можно носить постоянно, так как они подходят под любой образ и случай. Стоит обратить внимание на камни — розовые и желтые синтетические бриллианты с завораживающими блеском и сверканием, которые никто не отличит от настоящих.

В новой коллекции также присутствуют обновлённые серьги, кольца и колье с кисточками, сильно отличающимися от предыдущих. Капли на концах кистей изготовлены из синтетических бриллиантов ручной огранки. Производство подобных капелек — это долгая, кропотливая и дорогостоящая работа. Но результат того стоит!

В линии CLASSIC CARATS появились круглые пусеты, на которые можно повесить любой обвес из коллекции KOJEWELRY™. Эта линия отличается строгостью линий, классической интерпретацией ювелирных изделий, соответствующим современным трендам.

Коллекция не обошлась и без популярного украшения — чокера. Но ни у кого до этого момента в голове не укладывалось понимание ювелирного чокера. Ольге Кёнигсон удалось воплотить мечту всех модниц в реальность. Размер чокера регулируется эксклюзивной новой застёжкой, благодаря чему он комфортно и плотно сидит на шее. Чокер комбинируется со всеми колье с кисточками, что придаёт образу особый шарм.

Тэги: KoJewelry, осень-зима 2017/18, синтетические бриллианты, чокер, ювелирная линия