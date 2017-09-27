Открытие первого бутика Plein Sport в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону распахнул свои двери первый люксовый бутик спортивной одежды Plein Sport. Модное пространство площадью 77 м² расположено на первом этаже ТЦ «Горизонт».

Дизайн магазина разработан знаменитой итальянской архитектурной студией CLS. Стильное решение — яркий логотип с изображением тигра в центре зала. На стеллажах — широкий ассортимент обуви.

По традиции новый бутик напоминает спортивный зал сегмента люкс. Расположенный по периметру инвентарь — настоящее произведение искусства: боксерская груша из крокодиловой кожи, штанги и гантели, спортивные скамьи, используемые в качестве дисплеев, баскетбольное кольцо для корзины. Сочетание железа, черного мрамора и полированной меди является неотъемлемой частью концепции Plein Sport. Потрескавшиеся стены — символичный элемент декора.

Мотивирующие граффити и надписи украшают пространство магазина, создавая боевое настроение на достижение подвигов.

Ростов-на-Дону, ТЦ «Горизонт», проспект им. М. Нагибина, 32

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