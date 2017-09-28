Коллекция обуви Barrett осень/зима 2017/18

Юбилейная коллекция Barrett осень/зима 2017/18 — не что иное, как история, рассказанная через объекты. Шутка ли — 100 лет работы лучших мастеров Италии и, конечно же, фирменных приемов — на протяжении века итальянцы Barrett с легкостью поддерживают нескромный статус классиков обувного дела.

Современные технологии производства и обращение к стилю ретро дают неожиданно приятный результат. Обувь, собранная вручную, сшитая крепким норвежским швом и оснащенная выносливой подошвой Goodyear, выглядит по-настоящему шикарно — чего стоят одни угольно-черные лакированные лоферы с бахромой и ремешком.

Ключевые модели — тяжелые броги винного оттенка с художественной перфорацией, кобальтовые оксфорды с мягким градиентом, челси с замшевыми вставками на массивной подошве, двуцветные монки с контрастными деталями и кожаные дезерты — станут вашим верным компаньоном и сохранят безупречный вид.

Лакмусовая бумажка коллекции и бонус для синефилов — внутренняя отделка, выполненная в абсолютно линчевском оттенке красного. Завтракать вишневым пирогом, покорять роковых красавиц и демонстрировать отменный вкус — легко, если на вас пара Barrett.

Адреса магазинова Barrett в Москве:

«Модный сезон», Охотный ряд, 2, +7 495 287 75 34

«Времена года», Кутузовский пр-т, 48, +7 495 651 67 48

«Крокус Сити Молл», 65-й км МКАД, +7 495 727 24 24

Адреса магазинова Barrett в Европе:

Милан, Via Gesù, 9

Париж, Rue Du Dragon, 4

Тэги: Barrett, деловой стиль, классическая обувь, мужская обувь, осень-зима 2017/18