Пальто в стиле «милитари» Calvin Klein Jeans

28.09.2017 • Шопинг • : 111

Calvin Klein Jeans представляет новую осеннюю коллекцию для мужчин и женщин. В новом сезоне традиционно использованы только самые современные, инновационные материалы для создания ультрамодного и немного провокационного образа.

Современный стиль «милитари» приобретает новое воплощение и звучание в сезоне осень-зима 2017/18. Пальто из шерсти насыщенного оливкового цвета прекрасно оттеняет черный свитер из хлопка и кашемира в сочетании с темно-синими джинсами.

Сочетайте классическое пальто-бушлат с ботинками на устойчивой подошве, ультрамодным кепи или джинсами с эффектом потертости.

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