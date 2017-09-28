Пальто в стиле «милитари» Calvin Klein Jeans

Calvin Klein Jeans представляет новую осеннюю коллекцию для мужчин и женщин. В новом сезоне традиционно использованы только самые современные, инновационные материалы для создания ультрамодного и немного провокационного образа.

Современный стиль «милитари» приобретает новое воплощение и звучание в сезоне осень-зима 2017/18. Пальто из шерсти насыщенного оливкового цвета прекрасно оттеняет черный свитер из хлопка и кашемира в сочетании с темно-синими джинсами.

Сочетайте классическое пальто-бушлат с ботинками на устойчивой подошве, ультрамодным кепи или джинсами с эффектом потертости.

Тэги: Calvin Klein Jeans, мужские пальто, осень-зима 2017, пальто