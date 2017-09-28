SHEEP ON THE SHIP представляет конструктор жилетов

Новая модель от SHEEP ON THE SHIP: женский жилет в рубчик. Это сложный в технологическом плане “свитер без рукавов”, в нем соединяются два треугольника, а покупатели сами решают, какие цвета окажутся в сочетании.

Новый рисунок отлично стройнит фигуру, а итальянская шерсть защищает тело от ветров.

SHEEP ON THE SHIP — первое российское конструкторское бюро свитеров. Для создания свитеров используется пряжа одной из старейших мануфактур Италии (80% шерсть ягненка, 20% полиамид), производство находится в Санкт-Петербурге.

http://sheepontheship.ru/