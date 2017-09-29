Выставка Дэниела Аршама «Архитектура в движении»

Дэниел Аршам

Архитектура в движении

30.09.2017 — 8.01.2018

Экспозиция в павильоне «Карелия» на ВДНХ — первая персональная выставка американского художника Дэниела Аршама в России, которая откроется в сентябре 2017 года в рамках параллельной программы 7-й Московской международной биеннале современного искусства. Специально для этого проекта автор создаст 9 произведений, выполненных исключительно в белом цвете, с учетом особенностей и масштаба пространства выставочного павильона.

Основатель архитектурного бюро Snarkitecture (2007), компании Films of the Future (2014), Дэниел Аршам работает на стыке архитектуры, дизайна, скульптуры, кино, театра и моды. Безошибочное чувство пространства и способность к диалогу со зрителем позволили ему добиться успеха, как в области сценографии, так и в сфере изобразительного искусства. Работы Аршама регулярно экспонируются на выставках в галереях и музеях всего мира, от Лондона до Токио, в том числе в престижном пространстве нью-йоркского Музея Современного искусства и Нового музея. За последние десять лет на всех континентах мира состоялось более тридцати персональных выставок этого мастера, который по возрасту все еще числится в группе «молодых художников».

Помимо собственных проектов Дэниел Аршам успешно сотрудничал с легендарным хореографом Мерсом Каннингемом, работавшим в разное время с Джаспером Джонсом, Энди Уорхолом, Дэвидом Тюдором, Фрэнком Стелла и Робертом Раушенбергом. Творческий диапазон Аршама простирается от дизайна для эксклюзивной коллекции футболок мужского бренда STAMP и обложки студийного альбома Ашера «Hard II Love» (2016) до сотрудничества с симфоническим оркестром Атланты. Наконец, неоднократно отмеченные наградами и премиями работы в области кино, видеоарта, фотографии, скульптуры, графики и инсталляции завершают образ уникального художника, обладающего необычайно разносторонним талантом.

«На сегодняшний день Дэниел Аршам считается одним из самых перспективных молодых художников во всем мире, его работы востребованы ведущими галереями разных стран, — комментирует куратор проекта, Екатерина Мочалина. — Он работал с Робертом Уилсоном, Фареллом Уильямсом, Эди Слиманом и Мерсом Каннингемом. Мы очень хотели показать на ВДНХ по-настоящему современное искусство, так как считаем, что наши павильоны прекрасно для этого подходят».

Излюбленная тема Аршама — формирование нового пространства путем разрушения существующего объема. В Москве художник представит масштабную инсталляцию «Пробитые стены» — гигантский бетонный тоннель с абстрактными пробоинами, которые постепенно должны трансформироваться в человеческую фигуру в натуральную величину. Объекты, входящие в состав сложной композиции, отражают представления автора о взаимодействии между человеком и архитектурой, о способности людей к созданию, уничтожению и модернизации не только сооружений, но и природных материалов.

Скульптурные композиции Аршама, исполненные в разном масштабе, позволят художнику спроектировать сложную сценографию стен павильона, внедрив в их гладкую поверхность различные элементы и драпировки. «Оживляя» неодушевленные предметы и превращая человеческие фигуры в застывшие статуи, Аршам по-своему развивает художественные поиски сюрреалистов, перенося их в трехмерное пространство.

Выставка «Дэниел Аршам. Архитектура в движении» организована совместно с французской Galerie Perrotin.

Дэниел Аршам — один из самых молодых и многообещающих скульпторов и арт-деятелей США. Родился в 1980 году в Кливленде, в настоящее время живет и работает в Нью-Йорке. Его персональные выставки проходили в музеях современного искусства и художественных галереях США, Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландов, Австралии. В сферу творческих интересов Аршама входят изобразительное искусство, архитектура и перформанс.

ВДНХ, павильон Карелия № 67

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