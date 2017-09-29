Капсульная коллекция Fisher Price и Coach

История и мода в новой капсульной коллекции от двух легендарных брендов — Fisher Price и Coach.

Fisher Price добавил игривые нотки в осеннюю коллекцию кожаных сумок и аксессуаров Coach. Первого сентября креативный директор бренда Стюарт Веверс, вдохновленный ретро-игрушкой Mr. Doodle от Fisher-Price, представил 14 изделий.

Mr. Doodle — это одна из первых игрушек, сделанных Fisher-Price ещё в 1931 году. Впервые Coach обратились к истории бренда в феврале 2017, выпустив сумку Rouge 17 с тем же персонажем. Весь тираж был распродан за 5 дней после показа. В продолжение темы бренд выпустил кошельки, сумки через плечо, декорированные джинсы, свитеры и футболки со знаменитой уткой.

Fisher-Price идёт в ногу со временем, и вместе с тем не забывает про свою историю. Капсульная коллекция с Mr. Doodle — это легкий способ добавить немного детской непосредственности в любой наряд, оставаясь серьезными. Новая линия предназначена как для взрослых, так и для детей. В конце концов, все новое – это хорошо забытое старое, а правильный черный сэтчел с принтом из уточек – это классика и современность в одном флаконе.

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