Коллекция аксессуаров Bulgari весна-лето 2018

Коллекция кожаных изделий и аксессуаров весна-лето 2018 от Bulgari с ее духом беззаботности, взрывными граффити, заклепками и металлизированной кожей демонстрирует смелую креативность ювелирного дома, которая вдохновлена свободой самовыражения и стрит-артом улиц современного города.

Исполненная космополитичного шарма, коллекция намекает на бунтарский дух Bulgari, бьющийся в ритме URBAN LOVE. Города с их кипучей энергией сами по себе являются гигантскими артефактами, полными очарования. Оно происходит не только от великих художников, но и, прежде всего, от любого творческого самовыражения — из привычных элементов городской среды с ее скрытыми историями и страстями. Город — одновременно и бесконечный источник вдохновения, и полотно, на котором каждый может проявить свое творческое начало. Коллекция кожаных изделий и аксессуаров Bulgari весна-лето 2018 прославляет эту свободу выражения, эмоций и стиля.

Как великие художники-урбанисты, воплощавшие чистую любовь в своих произведениях, Bulgari раскрывает идею любви в сумочках Serpenti Forever. Используя собственные художественные средства, Bulgari создает SERPENTI POP HEART — две очаровательные змейки оказываются двумя половинами сердечка, окружающего фирменную защелку в виде змеиной головы. С высочайшей точностью из телячьей кожи лазером вырезается форма, которая накладывается на фрагмент контрастного цвета – таким образом создается потрясающий рисунок, видимый через круглые прорези. Завершает дизайн легкий намек на рокерский стиль — 150 металлических заклепок украшают сердце змеи. Чтобы сияние любви не угасало в любое время года, сумочка Pop Heart предлагается в оттенках белого агата и насыщенного жадеита.

Сегодня Bulgari отдает дань уважения бунтарскому духу своего источника вдохновения, объединяя его с иконой женственности и элегантности — коллекцией Divas’ Dream, – олицетворяя многогранность современной женщины изысканным контрастом стилей. Дерзкая, но женственная, непримиримая, но утонченная сумочка DIVAS’ DREAM интерпретирует легендарный веерообразный мотив в виде изящной мозаики из заклепок. Действительно, в изделиях нового сезона выразительный мотив из известной ювелирной коллекции переосмысливается: силуэт извивающейся змеи предстает не только в виде раскладывающейся застежки, покрытой эмалью в тон сумке, но и в виде изысканной текстуры с сияющими круглыми заклепками. Отличающаяся фирменным качеством Bulgari, сумочка изготовлена из сшитых вместе трех слоев кожи исключительного сорта с трехмерным простеганным узором в форме веера.

Раскрывающая все стороны многогранной личности урбаниста и его врожденного космополитизма, новая сумочка изготавливается в двух размерах и во множестве цветов, в том числе в оттенках прозрачного кварца, жадеита цвета глицинии, льна, белого агата, тропического зеленого и черного.

Змеиная голова, выполненная в том же цвете, что и сама сумочка, полностью маскирует аксессуар SERPENTI QUILTED STARDUST, гипнотическую притягательность сумке придает яркий узор из блестящих круглых заклепок. Особенность этой техники в том, что стеганый эффект создается без единого шва, в дизайне использованы только заклепки. Уникальный своим скульптурным обликом и остромодным силуэтом, новый аксессуар Serpenti изготавливается в цветах белого агата и прозрачного кварца, для выражения беззаботной соблазнительности.

Чтобы сублимировать городские впечатления, цвета, материалы и фактуры, Bulgari отделали свою любимую сумочку Serpenti Forever новыми видами кожи, в которых изысканно смешиваются мифическая природа змеи и атмосфера большого города. Абсолютное выражение шарма, гламура и стиля, новая сумочка SERPENTI METALLIC воплощает собой урбанистическую харизму: крутая, остромодная, яркая и полная бурлящей энергии.

Палитра оттенков металлика, вдохновленных блеском драгоценных камней, простирается от райского нефрита до розового кварца, от топаза цвета индиго до ослепительного серебра. Переливающаяся металлизированная кожа создается в ходе сложного процесса, включающего 16 ступеней окраски, отсюда возникает и знаковый эффект “nuvolato”, не дающий чувственному блеску Serpenti потускнеть, ведь он должен оставаться прекрасным вечно.

Кроме того, коллекция весна-лето 2018 включает новые добавления к классической версии SERPENTI CALF LEATHER. Одетые в яркие цвета, напоминающие о прозрачном кварце, нефрите оттенка глицинии, топазе индиго и райском нефрите, новые изделия Serpenti празднуют тот момент сезона, когда поэзия весны и радость лета расцветают на каждой городской улице.

Создавая один из последних аксессуаров в змеином «семействе», Bulgari интерпретирует в духе урбанистического гламура SERPENTI VIPER IN PYTHON SKIN — сумочку, вдохновленную компактностью тела ядовитой змеи-виперы и характерной треугольной головкой этого пресмыкающегося. Фирменная защелка украшена мотивом, имитирующим змеиную чешую, которую смелая креативность Bulgari превращает в шестиугольный орнамент. Сумочка изготовлена из кожи питона, поражающая своей дикой притягательностью, а использованные техники подчеркивают красоту ее природной текстуры. Поддерживая экстравагантный дух Bulgari, центральные чешуйки вручную окрашены жидкими металлизированными пигментами, раскрывающими опасный шарм и врожденную изысканность, двойственную природу гадюки.

Как настоящее произведение искусства Serpenti Viper с ее необычным дизайном и текстурой всегда уникальна, ведь настоящее искусство невозможно повторить.

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