Швейцарские Swatch еще доступнее в Outlet Village Пулково

В Outlet Village Пулково открылся аутлет-бутик всемирно известной марки Swatch, которую любят за идеальное соотношение неизменного швейцарского качества и доступной цены.

Компания Swatch была основана в 1983 году предпринимателем Николасом Джорджем Хайеком (Nicolas George Hayek). В конце XX века швейцарские производители испытывали кризис, когда японские производители наводнили рынок недорогими кварцевыми часами. Николас Хайек придумал абсолютно новую концепцию — second watch («вторые часы»). Это недорогой аксессуар на каждый день, который можно менять так же часто, как туфли или бижутерию. Под новую концепцию был разработан технологический прототип часов, основанный на принципе радикального упрощения – Revolution51: новые технологии ультразвуковой сварки позволили сократить количество деталей до 51 вместо привычных 91. Использование недорогих материалов от пластика, нержавеющей стали и алюминия, до синтетических тканей, силикона, каучука и резины обеспечивали низкую цену. Swatch — это способ выразить себя, свои чувства и эмоции, их можно менять в зависимости от настроения, погоды, стиля одежды. Swatch регулярно обновляет ассортимент и выпускает новые оригинальные коллекции два раза в год, а также радует покупателей специальными моделями к праздникам и арт-моделями в коллаборации с известными художниками.

В Outlet Village Пулково представлены часы, которые уже нельзя найти в продаже в других магазинах Swatch – от всем полюбившейся классики до ярких и необычных моделей. Покупатели могут приобрести популярные и доступные аксессуары серии Originals, детские Flik Flak, мужские Irony и многие другие. Вся продукция представлена со скидками от 30% до 70%.

Outlet Village Пулково

Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 60, корпус 1