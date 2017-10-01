Старт проекта «Старшее поколение: Young Old» в Охта Lab

8 октября 2017 г. в Охта Lab стартует проект «Старшее поколение: Young Old», посвященный либерализации старения, новому образу старости в современном обществе, проблемам пожилых людей в России и их возможным решениям.

Будут затронуты такие вопросы как модели старения в разных странах и культурах, проблемы и способы самореализации старшего поколения, развитие и жизненные стратегии, а также адаптация городской среды для пожилых горожан. Среди спикеров – социологи, культурологи, психологи и hr, урбанисты, активисты и социальные предприниматели, гериатры и другие эксперты.

Проект будет состоять из двух частей – лектория и проектной лаборатории в методике дизайн-мышления, которая будет представлять командную работу над решениями для аудитории старшего возраста.

8 октября Young Old откроет лекция директора Центра методологии федеративных исследований РАНХиГС Дмитрия Рагозина о либерализации старения и привычных мифах о старшем возрасте.

22 октября состоится вторая лекция — о том, как адаптировать инфраструктуру города для старшего поколения, расскажет архитектор Мария Троян.

#ОхтаTalk: Лекторий Young Old – Либерализация старения в оптике социальных исследований

8 октября, 19.00

Вход свободный по предварительной регистрации на okhtalab.timepad.ru/event/576319/

#ОхтаTalk: Лекторий Young Old – Городская архитектура будущего для людей старшего возраста

22 октября, 15.00

Вход свободный по предварительной регистрации на okhtalab.timepad.ru/event/576598/

ТРЦ «Охта Молл»

Санкт-Петербург, Якорная ул., 5А, 2 этаж, Охта Lab

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