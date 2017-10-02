Лимитированная коллекция макияжа Clinique + Jonathan Adler

Бренд Clinique запустил лимитированную коллекцию макияжа, созданную совместно с известным американским дизайнером Джонатаном Адлером. Разработанное им оформление упаковки идеально подходит к косметике Clinique.

«Созданная мной коллекция ориентирована на женщин, которые хотят насладиться истинной роскошью», — рассказал Джонатан. Все средства коллекции напрямую связаны с любимыми местами художника: городом Палм-Бич, островами Капри и Тира и воссоздают атмосферу лучших пляжей мира, наполняя каждый день незабываемыми впечатлениями. «Эта коллекция напоминает мне об отдыхе. Яркие насыщенные цвета и сияющие текстуры воплощают собой мгновения, проведенные в самом потрясающем месте на планете».

В коллекции гармонично сочетаются геометрические узоры и яркие краски. Каждое средство — воплощение дерзкой роскоши и стремления к экспериментам, которые определяют творчество Джонатана Адлера и уникальность бренда Clinique.

В коллекции Clinique + Jonathan Adler представлены:

губная помада Pop Lip Colour + Primer, которая оформлена в стиле коллекции Globo, созданной Джонатаном и запомнившейся сферами из акрила и латуни, и подобна произведению ювелирного искусства. Колпачок помады для губ Pop Lip Colour + Primer украшен великолепным кабошоном из акрила, а футляр расписан геометрическими узорами, выполненными в узнаваемом стиле Джонатана Адлера. Помада представлена в 12 оттенках, в том числе трех лимитированных, навеянных любимыми местами художника: Capri Pop, Palm Beach Pop и Santorini Pop.

тени для век Lid Pop и компактные румяна Cheek Pop. Тени и румяна вдохновлены красотой французских садов. Крышка компактной упаковки, как и поверхность средств, украшена эксклюзивными геометрическими узорами в стиле Джонатана Адлера.

палитра для макияжа Chic Colour Kit. Это набор из 13 оттенков теней для век All About Shadow с матовыми и сияющими эффектами покрытия, а также четырех аппликаторов, представленный в яркой роскошной компактной упаковке с очаровательными узорами.

В своем творчестве Джонатан Адлер воплощает идеалы современного американского шика. Его работы представлены в 25 фирменных магазинах по всему миру, а также на официальном сайте. Адлер успешно реализует свой талант художника и скульптора, развивая бренд аксессуаров для дома и создавая декоративные предметы интерьера, столешницы, аксессуары для ванны, свечи, мебель, ковры, подушки, осветительные приборы и многое другое. — www.jonathanadler.com

Лимитированная коллекция косметики Clinique + Jonathan Adler представлена в РИВ ГОШ «Цветной», ЦУМе, ГУМе, «Золотое Яблоко», «Л’Этуаль» и на сайтах www.clinique.ru, www.rivegauche.ru и www.iledebeaute.ru.

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