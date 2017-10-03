NOOSA-Amsterdam посвятила коллекцию традициям восточных славян

Дизайнеры марки создали набор кнопок, в котором отчетливо видны отсылки к искусству вышивки, мастерству росписи пасхальных яиц, обрядовым куклам и мифическим существам, оберегавшим покой наших праотцов. Философия коллекции «Дух предков» предельно проста: это стильные кожаные аксессуары, персонализируемые с помощью кнопок-символов, в которых отражен особый смысл, заложенный в оберегах.

К примеру, традиционная вышивка служит не только красивым декором в наряде, но и обладает своей первозданной ролью: является сильным амулетом, который защищает тело и душу. Поклонники NOOSA-Amsterdam смогут закрепить на браслете, сумке, кошельке, броши или ожерелье кнопку «Вышиванка», которая, если в нее верить, защитит женское начало и поможет достичь гармонии с мужчиной. Своих символов удостоились каравай-паляниця, барвинок и такой образец народного творчества как писанка — узор, который наносится на пасхальные яйца и является символом борьбы с силами зла, олицетворением надежды, счастья и новых начинаний.

Кроме капсульной коллекции в продажу поступили новые аксессуары: сумки, кошельки, броши. Они вручную изготовлены из козьей кожи и окрашены природными танинами. В тренде абрикосовый, синий и цвет шалфея. Браслеты будут выпущены кроме привычных оттенков в новых цветовых решениях: кирпичном, синего сапфира и дымчатого нефрита. Сумка ROOTS создается по принципу конструктора. Покупатель выбирает цвет основы, модель ремешка, дизайн двусторонней подкладки, а также дополнительные элементы — брелоки и кнопки-символы, становясь дизайнером.