21 сентября 2017 г. в Милане, в рамках женской недели моды, Марко Дзанини представил вторую главу сотрудничества с итальянским обувным брендом Santoni, и по этому случаю выпустил книгу «Edited: Trip».

«Я обожаю книги и считаю их непреходящей ценностью. Новое издание наглядно иллюстрирует и рассказывает о ключевых идеях и вдохновении коллекции», — утверждает Дзанини. «Edited: Trip» является дополнением коллекции и воплощением незаурядного взгляда дизайнера.

Для создания книги Марко Дзанини объединился с такими известными фотографами как Тим Хилл и Джеймс Обри, с которыми отправился к берегам живописного озера Комо. Там, в зеленеющих садах и интерьерах поместья 60-х гг. состоялась съемка новой коллекции для Santoni.

В результате творческого дуэта получилась книга, в которой фотографии моделей чередуются с изображениями мрамора из коллекции миланского архитектора Пьеро Порталуппи (1888–1967).

«Побывав на Вилле Некки, которую архитектор Пьеро Порталуппи спроектировал для самого себя, мы неожиданно обнаружили, что он был одержим изделиями из мрамора, которые привозил из разных уголков мира», рассказывает Дзанини. «Он приводил все изделия к одному размеру и форме, чтобы хранить их в своем невероятном книжном шкафу, выполненном на заказ».

Специальные мраморные покрытия послужат также идеальным фоном для презентации коллекции Santoni Edited by Marco Zanini весна-лето 2018, включающей в себя 12 женских и 6 мужских образов, а также линию обуви.

«Коллекция задумана, как гардероб, где каждое изделие выполнено из необычных материалов», — объясняет Дзанини. Так, например, дизайнер нашел применение ультралегкой парашютной ткани, тафте и технологичному шелку. «Это маленький проект, но с большим размахом и высокой планкой качества. С одной стороны, он хочет быть в центре модной индустрии, но с другой – проект основывается на других правилах… Он как остров счастья в модном море».

Первая коллекция Santoni Edited by Marco Zanini была представлена в прошлом году в рамках Миланской недели моды осень-зима 2017, тогда же состоялась презентация книги «Edited: Milano», в которой были собраны фотографии миланских интерьеров.

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