St.Petersburg Fashion Week открывает календарь недель мод в России

C 5 по 8 октября 2017 г. официальная Санкт-Петербургская Неделя моды откроет профессиональный календарь недель мод в России. Сезон весна/лето 2018 в рамках Санкт-Петербургской недели моды пройдёт при поддержке правительства Санкт-Петербурга, под патронажем Синдиката моды.

С особой гордостью официальная Санкт-Петербургская Неделя моды представляет участника сезона — модный дом «Татьяна Парфёнова». Показ коллекции знаменитого модного дома станет настоящим профессиональным подарком для всех.

Основное внимание Санкт-Петербургской Недели моды будет сфокусировано на российских дизайнерах, поэтому большую часть подиумных показов составят именно наши соотечественники. Всего в рамках сезона будут продемонстрированы более 30 коллекций именитых и более молодых дизайнеров.

Показы иностранных дизайнеров St.Petersburg Fashion Week SS’18 насыщены различной географией участников и станут открытием для России — их коллекции гости SPbFW смогут увидеть впервые.

St.Petersburg Fashion Week традиционно поддерживает молодых, перспективных дизайнеров, давая им возможность выступить на большом подиуме наряду с мэтрами индустрии моды. В новом сезоне в рамках Недели моды состоятся показы дизайнеров, вышедших в полуфинал XII Международного конкурса молодых дизайнеров благотворительного фонда «Русский силуэт», возглавляемого почетным членом Российской академии художеств Татьяной Михалковой – масштабного состязания, в котором приняли участие более трех тысяч дизайнеров из России, Белоруссии, Украины, Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана и стран Балтии.

Второй официальной площадкой сезона SS’18 станет Belmond Grand Hotel Europe. Бальный зал «Крыша» пятизвёздочной гостиницы в самом центре Санкт-Петербурга станет второй основной локацией SPbFW на протяжении первых двух дней. В четверг, 5 октября, на крыше отеля будет объявлен старт SPbFW POP-UP STORE — старт грандиозному модному шоппингу. POP-UP STORE становится тенденцией для индустрии моды. Покупателю предлагается небольшой «спектакль» — яркий и запоминающийся период продаж, который гарантирует эксклюзивность приобретенных вещей, так как временной промежуток работы такого магазина ограничен. Жители города Санкт-Петербург и гости из других стран и городов, байеры и пресса смогут ознакомиться с коллекциями, окунуться в атмосферу public talk под музыкальные сэты популярных диджеев, задавая с помощью музыки удачный ритм покупкам. В POP-UP STORE каждый посетитель может купить вещи и одновременно посмотреть «спонтанные» короткие показы Trunk Show.

Более десяти дизайнеров примут участие в новом формате сезона, и бренд каждого из них станет открытием для гостей события. Евгения Петрова и Маргарита Панова продемонстрируют коллаборацию их брендов и порадуют своим личным присутствием и рассказами о своём творческом дуэте.

St.Petersburg Fashion Week расширяет свои границы присутствия в городе. Помимо подиумных показов на традиционной, единственной в городе высокотехнологической площадке Новой сцены Александринского театра, которая стала визитной карточкой SPBFW, официальная Санкт-Петербургская Неделя моды расставит модные точки по городу и создаст Fashion Map. Этой модной картой могут воспользоваться все те, кто стремится быть в тренде жизни и знать, что модно носить, где модно поесть, что модно увидеть.

Образовательная программа при поддержке стратегического партнёра Mod’Art St.Petersburg, вечеринки от ресторанного холдинга ReСa, официальное громкое закрытие сезона Spring/Summer 18 в винном баре Crazy Wine, всё это и не только соберёт более 15 тысячи посетителей и станет самым громким событием уходящего года.

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