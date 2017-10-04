Линия Ballin «Охота за сокровищами»

Три модели от Ballin из линии «Охота за сокровищами» — эксклюзивно в NO ONE.

В осенне-зимнем сезоне Ballin представляет линию «Охота за сокровищами», три модели из которой будут эксклюзивно представлены в сети NO ONE. Ботильоны на устойчивом каблуке, сумочка на цепочке и куртка-бомбер представлены в чёрном цвете и декорированы россыпью «драгоценных» камней, звёзд и ключей. Куртка-бомбер сшита из нежного бархата, ботильоны и сумочка – из замшевой кожи.

В новом сезоне дизайнеры Ballin выступают за смешение стилей, меньшую привязанность ко времени года и возможности сочетать повседневные изделия с вечерними. Модели из линии «Охота за сокровищами» – квинтэссенция современного неповторимого дизайна и знаковых для бренда деталей: роскошные детали и аппликации, украшающие изделия, – классика Ballin, в этом сезоне представленная в новом ключе. В центре внимания – неожиданные решения и инновационные технологии производства.

Стоимость куртки — 53 990 р, сумочки – 55 490 р, ботильонов – 51 990 р.

www.noone.ru