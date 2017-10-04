Открытие отеля BVLGARI в Пекине

В Пекине на днях открылся новый отель BVLGARI. Это настоящий городской курорт в центре китайской столицы, где воедино соединились природа и искусство. Отель является частью проекта Genesis Beijing, с его суперсовременными офисными зданиями и художественными галереями.

Как и все отели Bulgari, пекинский полностью спроектирован знаменитой итальянской архитектурной фирмой Antonio Citterio Patricia Viel. Ее специалисты разрабатывали внешний облик и интерьер здания, словно это были драгоценные украшения Bulgari: так же подбирали редкие природные материалы по цвету, текстуре и вызываемым ими ощущениям ради создания поистине прекрасного произведения.

Bulgari Hotel Beijing предлагает 119 номеров и сьютов, роскошный SPA-комплекс, а также ресторан высокой кухни Il Ristorante и бар Il Bar, куратором которого является «мишленовский» шеф-повар Нико Ромито.

Задуманный как исключительный городской курорт, Bulgari Hotel Beijing находится в районе Чаоянг среди зеленых насаждений престижного дипломатического квартала — в сердце китайской столицы. Bulgari Hotel Beijing возвышается внутри нового комплекса Genesis. В этом оазисе спокойствия, где гармонично соседствуют природа и искусство, по берегам реки Лянгма расположились «скульптурные сады» и здание Genesis Art Foundation, созданное по проекту архитектора Тадао Андо.

Гости отеля Bulgari смогут в полной мере насладиться аутентичностью этого места благодаря культурным реминисценциям в дизайне, а также обилию элементов роскошного стиля Bulgari. Сочетая современный подход и минимализм, Bulgari Hotel Beijing демонстрирует материалы высочайшего качества — драгоценный мрамор, массивы древесных пород и восхитительные ткани — и «вкусные» детали декора, например, эскизы высокоювелирных драгоценностей и винтажные снимки культовых звезд кино из архивов Bulgari Group. Выразительные контрасты, царственные силуэты и объемное пространство задают безупречную элегантность и гармоничную целостность, которые чувствуются в каждой детали.

Архитекторы Antonio Citterio Patricia Viel, исповедующие общую с Bulgari философию роскоши жилого пространства, решили создать абсолютно новый концепт отелей Bulgari, в котором тесно переплетены итальянский флер и уникальный комфорт, удобство и высокий уровень обслуживания. В соответствии с этим пониманием современный дизайн этой архитектурной фирмы воссоздает ощущение роскошной резиденции во всех отелях и курортах Bulgari.

Этот принцип соблюдается в коллекции отелей Bulgari, так например, квадратные в плане номера позволяют максимально использовать естественное освещение; ниши-альковы в дверных проемах создают ощущение личного пространства; уютная прихожая и звукоизоляция в спальне; гардеробная отделена от прихожей; максимально просторная мультисекционная ванная комната с большим душем и туалетным столиком, открытое пространство ванной; круговой декоративный мотив, который придает помещению жилой облик.

Среди 119 изысканных комнат отеля, обставленных замечательной итальянской мебелью таких брендов, как Maxalto, B&B Italia и Flos, выделяется сьют Bulgari с его захватывающим видом на город. Сьют площадью почти в 400 квадратных метров выполнен в современном итальянском стиле с вкраплениями китайских традиций и с использованием новейших технологий. Bulgari Suite – один из самых просторных отельных номеров Пекина.

Bulgari Hotel Beijing предлагает уникальные возможности в области еды и напитков, в частности ресторан Il Ristorante — Niko Romito и бар Il Bar, а также пространство Lobby Lounge, которое скоро дополнит ресторан Xin Rong Ji (открытие намечено на 2018 год в соседнем с отелем здании).

В обстановке бара и ресторана в Bulgari Hotel Beijing, созданных под впечатлением оригинального отеля Bulgari в Милане, чувствуется роскошь и итальянская утонченность. Интерьеры бара и ресторана с их элегантными тиковыми полами и богатой насыщенной палитрой оттенков созданы по индивидуальному дизайну, в них возникает ощущение уединенности. В общем зале гости могут рассмотреть коллекцию фотографий Bulgari эпохи dolce vita, которая напоминает о знаменитых клиентах дома Bulgari.

BVLGARI Spa площадью 1500 квадратных метров делает пребывание в отеле еще роскошнее. Здесь 11 кабинетов для процедур и массажа, фитнес-центр, а также 25-метровый бассейн. В духе традиций Древнего Рима он облицован сверкающей мозаикой, чей узор напоминает об исторических римских Термах Каракаллы.

Новый Genesis Beijing Project включает две башни с офисными помещениями, известный ресторан Xin Rong Ji, оригинальные бутики, такие как Shang Xia, книжные магазины Zhong Xin и Treasure, а также амфитеатр под открытым небом и здание фонда Genesis Art Foundation, которое должно открыться в 2019 году. Спроектированный знаменитым японским архитектором Тадао Андо, Genesis Art Foundation будет представлять работы ведущих современных художников с мировым именем.

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