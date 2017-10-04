Показ ETAM Live Show на Неделе моды в Париже

26 сентября 2017 г. в легендарной Школе изящных искусств (École des Beaux-Arts) состоялся показ ETAM LIVE SHOW — единственного дефиле нижнего белья, проходящего в Париже во время Недели моды.

Etam Live Show ежегодно проходит в день открытия Недели моды в Париже и демонстрирует зрителям модные тенденции, сочетание традиционных техник haute couture и инновационного подхода к производству нижнего белья — все, что составляет ДНК бренда ETAM.

80 топ-моделей, среди которых были роскошные Камил Роу, Констанс Яблонски и Жасмин Сандерс, вышли на подиум под живые выступления звезд музыкальной сцены Charli XCX, Gabriel Kane, NTM, Joey Starr & Kool Shen, La Femme, Anne-Marie. Показ Etam собрал самую модную и представительную публику — в первом ряду были замечены американская актриса Эмили Ратаковски, нидерландская супермодель Лара Стоун, манекенщик Джордан Барретт, генеральный директор Etam Group Лоран Милькер, французские актеры Эстель Лефебюр, Изабель Аджани, Гийом Кане и многие другие.

В центре внимания — 5 линий, раскрывающих душу бренда. Показ открыла коллекция Sexy Amazone — ода независимости и женственности, замысловатая мозаика из кружева с геометрическими орнаментами и сияющими тканями, призванная подчеркнуть красоту и сексуальность женского тела. Последовавшая за ней Vintage Festival — аллюзия на яркие и веселые 70-е: гипюр и вязаные крючком топы, купальники с цветочным принтом, бикини из денима и шорты с завышенной талией — идеальные образы для летнего музыкального фестиваля. Лейтмотивом восточной Delicious Asia стали кимоно и традиционные японские пояса оби.

Модели демонстрировали ансамбли в ярко красных, пудрово-розовых, лаймовых и синих оттенках, расшитые цветами вишни и порхающими бабочками. Неожиданный и дерзкий штрих — детали из латекса. В линии Sporty Girl обыгрывается образ американской студентки 80-х в современной интерпретации: высокие гольфы, теннисные шорты и юбки, боди, напоминающие костюмы пловцов. Среди материалов — кружево, сетка и высокотехнологичные ткани белого, красного и синего оттенков. Вдохновением для заключительной линии Queen Of Pop послужили шумные вечеринки и бурлеск.

Классическое сочетание черного и белого цветов дополняет благородный блеск серебра и кристаллов, а прозрачные ткани и плавный крой дают волю фантазии.

После показа гостей ожидал сюрприз — первый в истории Недели моды музыкальный фестиваль French Liberté, собравший во дворе École des Beaux-Arts почти 1500 зрителей.

Тэги: ETAM, женское бельё, нижнее бельё, показ коллекции