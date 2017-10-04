Микс цвета и фактуры в осенней коллекции Premiata

Итальянский премиум-бренд Premiata представляет эмодзи-кампанию с участием девушки с синдромом Дауна и мальчика-гея из Китая, открыто выступивших в поддержку осенне-зимней спортивной коллекции, в которой контрастный дизайн по-прежнему сочетается с ярко выраженной любовью к комфорту.

Кульминацией комфорта и активного стиля жизни, свойственного поклонникам бренда по всему миру, стала унисекс-линейка трекинговых ботинок – специально для тех, кто не любит открывать мир в одиночку.

Новая коллекция спортивной обуви Premiata, представленная в жизнерадостной эмодзи-кампании, демонстрирует целую палитру визуальных средств самовыражения, устойчивых к суровым погодным условиям.

В этом сезоне женская линия сникеров «одевается» в глубокие осенние тона – бархатно-синий, бронзовый, тепло-каштановый, и не гнушается по-восточному богатого, но не кричащего декора в виде пайеток, мерцающей технологичной сетки и даже меховой оторочки. Стилистика Premiata вновь проявляет себя в динамичных абстрактных принтах и неожиданном декоре – и, конечно, сникеры Premiata немыслимы без знаковой ярко-белой платформы с фирменным принтом.

Мужчины, в свою очередь, держат курс на белые кеды с контрастными цветными задниками, утепленные сникеры из мохера с эффектом букле, а также комфортный трекинг на платформе Vibram, выполненный в нескольких цветовых вариациях.

В России спортивная коллекция Premiata представлена в лучших магазинах, включая ЦУМ, ДЛТ, No One, dad, «Литц», Leform и другие.

www.premiata.it

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