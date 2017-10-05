Марка Bella Kareema отметила свое пятилетие

Бренд Bella Kareema был создан 5 лет назад, чтобы дать мусульманкам возможность гармонично интегрироваться в общество, самореализоваться, найти свой стиль, быть неповторимыми, жизнерадостными и уверенными в своей красоте. С самого своего основания Bella Kareema формирует городской стиль мусульманки новой формации — полной энергии, интеллектуалки с утонченным вкусом. Конечно, бренд не адресован только лишь мусульманкам, а обращен к самой широкой аудитории.

29 сентября марка отметила свой первый юбилей, в московском магазине по этому поводу гостей угощали именинным тортом, приятными скидками и дарили консультации специально приглашенного стилиста-имиджмейкера, модного блогера и автора собственной книги о стиле Ксении Нова.

«Мы считаем, что нам практически удалось достичь поставленных целей. Наши магазины — в 8 городах России, наш интернет-магазин осуществляет доставку по всей России. Мы облачаем в бесконечно женственные силуэты, струящиеся ткани и роскошную элегантность, романтику и свободу в сочетании с гармонией, тысячи женщин. Совмещая комфорт, неординарность, а также модные тенденции в городском стиле casual мы заботимся о том, чтобы одежда не только украшала, но и подчеркивала богатство и гармонию внутреннего мира!» — Галина Трошина, президент бренда Bella Kareema.

Стиль бренда — бесконечно женственные силуэты, богатая цветовая палитра, струящиеся ткани. Bella Kareema — имя бренда, воплощающего гармонию изысканной элегантности, женственности и абсолютного комфорта для современных активных горожанок. Героиня Bella Kareema полна энергии, деятельна, интеллектуальна. В то же время она — сама суть женственности, с присущей ей грацией, изяществом и мягкостью. Ее образ, как и жизнь — выразительный, вдохновляющий, осмысленный.

Bella Kareema — это больше, чем бренд одежды. Это стиль жизни, это удивительный женственный образ, который говорит сам за себя. Это олицетворение отменного вкуса и высокого качества.

В 2012 году в Казани была основана дизайнерская ателье‐студия, названная Bella Kareema. Уже в первых коллекциях был показан ее инновационный взгляд на образ современной мусульманки и заложен в основу развития совершенно особенного стиля в индустрии. Было важно донести до людей красоту сочетания традиционного восточного стиля и европейской элегантности. Это и легло в основу идеологии бренда.

В 2014 году бренд обрел в лице управляющего партнера Галины Трошиной новое дыхание, бизнес-потенциал и активный рост. Под руководством Галины бренд открывает свой флагманский магазин в Москве — concept store Bella Kareema в крупном торговом центре COLUMBUS и создает на базе бренда креативное дизайнерское бюро, состоящее из команды талантливых молодых специалистов.

Популярность бренда заслужена многолетним трудом и талантом основательницы бренда, которая вкладывала свою душу в развитие бренда, и высоким профессионализмом управляющего партнера, привнесшую в бренд особенно яркую динамику развития.

На данный момент магазины бренда представлены в Москве, Грозном, Махачкале, Казани, Уфе, Нальчике, Черкесске, Назрани.

Особенный узнаваемый стиль принес марке Bella Kareema узнаваемость и известность далеко за пределами России. Bella Kareema представили себя в формате показов в рамках международного проекта Moslima Style ISIFF 2014 в Малайзии и в рамках Saverah/The urban muslim show 2015 в Англии. Команда бренда стала участником международной конференции Global Islamic Economy Summit. Roundtable series IV/Modest Fashion 2015.

bellakareema.ru

Тэги: Bella Kareema, мусульманская одежда, мусульманский образ жизни