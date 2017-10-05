Московский гастрономический фестиваль в ресторане Modus

В рамках ежегодного Московского гастрономического фестиваля ресторан Modus приготовил специальный гастрономический сет из четырех позиций с единой ценой 1900 руб. Не упустите возможность получить удовольствие от карпаччо из говядины на крокете из сливочного крема и сыром горгонзола, салата эсто с кальмарами и сыром и сырных равиоли с телятиной карри и хрустящим яйцом. На десерт будет предложено изысканное мороженое из козьего сыра с розой и мёдом.

Предложение действует с 1 по 31 октября 2017 года.

Попробуйте эксклюзивный сет от ресторана Modus по уникальной цене и поддержите ресторан своим голосом на сайте www.gastronomic.ru.

Резерв.: +7(495)221-10-23

Москва, 1-й Тружеников пер., вл 4

www.instagram.com/modus_restaurant

www.modusfriends.ru

Тэги: Московский гастрономический фестиваль, ресторан Modus, специальное предложение