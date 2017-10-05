Коллекция TRUSSARDI весна-лето 2018

24 сентября 2017 года в Милане прошел показ новой коллекции Trussardi сезона весна-лето 2018, посвященной итальянскому приключенческому духу и любви к путешествиям.

Создавая коллекцию, Trussardi как бы вернулся к истокам, напомнив, с чего начиналась история бренда, а также как стремление к инновации заложило фундамент семейного бизнеса.

Объёмные силуэты напоминают раздувающиеся парашюты. Лёгкие шелк и органза сочетаются с кожаными вставками, ремешками и отделкой. Некоторые модели отсылают своим дизайном к фюзеляжу самолета, как символу дальней поездки. Так, например, модели платьев, брюк, блуз и верхней одежды выполнены с отделкой из кожаных полос, чередующихся с другим более лёгким материалом. А цветочный принт напоминает камуфляжную раскраску.

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Trussardi

Trussardi

Ключевым изделием коллекции является кожаный комбинезон в авиаторском стиле, вдохновлённый свободным и предпринимательским духом женщин-путешественниц, таких как Амелия Эрхарт.

В мужской коллекции авиаторская тема обыгрывается с ноткой иронии и лёгкости. В принтах на изделиях можно разглядеть летную книжку, украшенную металлическими заклепками, а также вышивки в виде самолетов, гербов и медалей почёта. Шуршащий нейлон, раздувающийся в изделиях, как парашют, является главным материалом.

В линии обуви представлены сандалии на плоском ходу, а также ботильоны на каблуке с ремешками и золотыми пряжками.

Коллекция аксессуаров ознаменована новой знаковой моделью GITA BAG, что на итальянском означает «однодневная поездка», как продолжение темы путешествий и приключений. В основе дизайна новой сумки, классический силуэт, подсмотренный в архивах бренда, но представленный в современном прочтении, благодаря кожаной отделке, компактной форме и декоративным деталям, которые напоминают ярлыки и бирки на чемоданах.

GITA BAG представлена в трёх размерах (большая, средняя и мини), а также в цветах коллекции весна-лето 2018. Сразу после показа сумку можно будет купить в интернет-магазине Trussardi.com, а также в некоторых бутиках Trussardi.

www.trussardi.com

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