Любовь Толкалина стала амбассадором бренда DEMURYA

Женщина, улыбка которой пленит, а взгляд завораживает… Необыкновенная, талантливая и в то же время утонченно-простая актриса Любовь Толкалина вновь стала амбассадором бренда DEMURYA. На протяжении 3-х лет Любовь ежегодно снимается в специальном фотопроекте для бренда, становясь его рекламным лицом.

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Demurya Collection

Demurya Collection

Для креативного директора Владимира Славского Любовь — не просто муза и друг, актриса показывает многоликость девушек мегаполиса, раскрывая каждую вещь и рассказывая ее историю, она рисует образ девушек DEMURYA. В этом образе всегда элегантность, порой роскошная, порой уличная, но всегда сдержанная, не открывающая всего до конца, заигрывающая с миром. Модели DEMURYA – это стиль вне времени, вне рамок, вне условностей. Красивые и изящные вещи выгодно подчеркнут неповторимость своих обладательниц и создадут особый ореол женственности и таинственности.

В коллекции осень-зима 17-18 по обыкновению было уделено большое внимание точности силуэтов и линий и подбору тканей. В этот раз трикотаж сыграл первую скрипку, обещая своим обладательницам максимум комфорта и уюта. Разнообразие пальто, платьев, костюмов не оставят равнодушной ни одну модницу города.

Русско-французский модный дом Demurya Haute Couture был основан Ксенией Демурья в 1998 году, в Москве марка представлена с 2013 года. В 2015 году креативный директор марки Владимир Славский принял решение изменить концепцию модного дома и ввёл вторую линию «Demurya Collection». Это стильная и качественная одежда на каждый день по доступным ценам, простого, лаконичного кроя, которая вписывается в образ любой девушки и является неотъемлемой частью базового гардероба.