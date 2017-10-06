BVLGARI и MASERATI: экстраординарная механика

Престиж, роскошь, элегантность и дизайн: эти понятия составляют и направляют партнёрские отношения, поддерживаемые Bulgari и Maserati с 2012 года. После успешного выпуска двух хронографов, выполненных в фирменных тонах автомобильной марки с эмблемой-трезубцем, лето 2017 года было выбрано для старта следующего этапа престижных партнёрских отношений. Обе марки, символы выдающегося итальянского мастерства, объединены общими ценностями. Компания Bulgari объявляет о выпуске двух новых хронографов Octo Maserati – GranSport и GranLusso, которые будут официально представлены публике 12 сентября на международном автосалоне во Франкфурте на стенде Maserati.

Партнёрство двух брендов, каждый из которых является признанным лидером в своей области, скрепляет всю совокупность разделяемых ими ценностей. Новые модели Octo, разработанные в сотрудничестве с Maserati, были созданы как символ экстраординарной механики с чётким эксклюзивным характером: обе модели будут представлены в бутиках Bulgari и предназначаются для владельцев и поклонников автомобилей с эмблемой-трезубцем. Циферблаты этих часов с секторной индикацией минут и цифровой индикацией часа с мгновенным переключением выполнены в дизайнерских кодах автомобилей Maserati.

Впечатляюще эффектный стиль циферблатов задуман, чтобы напомнить о внешнем виде приборной панели автомобилей Granturismo (GT) посредством продуманного сочетания отличительных признаков, которые заставляют выглядеть слияние миров высококлассных часов и эксклюзивных автомобилей безусловно оправданным и логичным.

Определённо Bulgari, ощущение Maserati

Bulgari позволяет своей креативности проявляться ярко и впечатляюще, но без излишней выразительности. Использованные цвета, материалы и шрифты служат для того, чтобы изысканно и элегантно войти в мир Maserati без необходимости излишне полагаться на визуальные ссылки для этих часов, характеризуемых двойственной идентичностью. Эти определённо на все сто процентов часы Bulgari ненавязчиво провозглашают свою принадлежность коллекции Octo, отличающейся чётко структурированной формой корпуса, которая признаётся одной из вех современного дизайна и, помимо того, напоминает о несомненно итальянских корнях бренда. Изысканные часы, посвящённые Maserati, с гордостью несут название легендарной автомобильной марки, её признаки, а также закодированные в деталях декора ценности, в особенности те, что связаны с престижем и утончённостью итальянского дизайна, актуального и узнаваемого. В часах с определённостью проявляется чёткий след дизайнерских кодов Maserati: в структуре циферблата легко читается ссылка на приборную панель автомобиля и установленные на ней счётчики, а отделка кожаного ремешка напоминает кожаную обивку интерьера автомобиля.

Основанное на взаимном доверии партнёрство двух престижных итальянских брендов уже приносило свои плоды: это выпущенные в 2012 году два хронографа Octo Quadri-Retro и Octo Velocissimo Chronograph. Эти часы были с несомненным одобрением восприняты сообществом автомобильных энтузиастов не только из-за уместности использования хронографической функции, исторически связанной с хронометражем автомобильных соревнований, но и потому что часы отмечены двойной подписью – явно присутствующим на циферблате логотипом Bulgari и ненавязчиво украшающим часы трезубцем Maserati, который, как хорошо известно знатокам, в своё время служил в качестве напоминания о трезубце Нептуна со знаменитой статуи в Болонье, где в 1914 году была создана легендарная автомобильная фирма.

За истекшие с той поры свыше сотни лет автомобили Maserati доказали свой спортивный характер на треках великих автомобильных гонок. Их также ценят как дорожные автомобили, в особенности те клиенты, которые предпочитают наслаждаться преимуществами длительных путешествий за рулём люксового итальянского автомобиля класса GT. Вполне естественно, что хорошо информированные ценители Maserati, старающиеся найти неброскую роскошь, основанную на высочайшем мастерстве, авангардных технологиях и эффектном современном дизайне наивысшего полёта, также высоко оценили созданные Bulgari часы, сдержанно украшенные знаменитым трезубцем. Циферблаты новых 41-миллиметровых часов столь же чётки и читаемы, как приборная панель автомобиля, чья эмблема значится рядом с круглым окошком цифрового индикатора часа.

Новые часы оснащены механическим Калибром Retro BVL 262, полностью разработанными и произведённым в мастерских Bulgari – точно так же, как двигатели Maserati производятся конструкторами и сборщиками этой автомобильной фирмы. Автоматический механизм, оснащённый 33 камнями, декорирован в согласии с традициями высокого часового искусства с использованием техник фактурной шлифовки «женевские полоски» (Côtes de Genève), снятия и полировки фасок. Механизм обладает 42-часовым запасом хода, его узел баланса функционирует на частоте 28800 пк/ч – это признаётся одним из условий оптимальной эффективности и точности механизма. Превосходным дополнением технических характеристик сложного механизма представляется впечатляющая чёткость циферблата с секторной индикацией минут и цифровой индикацией часа мгновенного переключения, позволяющая определять текущее время с одного взгляда.

Идеальное сочетание для ценителя часового искусства за рулём Maserati. Ему остаётся лишь каверзная проблема выбора конкретной модели, поскольку компания Bulgari решила порадовать ценителей изысканных автомобилей класса GT двумя вариантами исполнения этих высокоэксклюзивных часов.

GranSport или GranLusso?

Подобно тому как автомобиль Maserati способен без долгих размышлений перейти с дорог общего пользования на гоночные треки, впоследствии оказавшись после длительного путешествия у изысканного подъезда знаменитого отеля, созданные компанией Bulgari часы Octo Maserati окажутся весьма кстати как дополнение спортивного стиля в его элегантной интерпретации или же элегантного стиля в нецеремонном выражении. Для первой оказии идеальным выбором представляется вариант GranSport со стальным корпусом, декорированным чёрным DLC-покрытием. Циферблат этой модели также чёрный, все индикаторы – цифры меток, часовые маркеры и счётчики, а также стрелки выполнены в серебристых тонах и размечены синей краской. Эти часы – воплощение эффектного авангардного современного дизайна. Для второй оказии лучше всего подходит вторая модель GranLusso с корпусом из 18-каратного розового золота. Она также оснащена чёрным циферблатом, а все метки, маркеры и стрелки циферблата выполнены из розового золота – драгоценное и изысканное напоминание о том, что компания Bulgari имеет ювелирные корни.

Эти времяизмерительные инструменты, оснащённые сложными механическими калибрами, представляются проведённой в чисто итальянском стиле элегантной и актуальной реализацией эстетических принципов часового дела высокого класса и престижного автомобилестроения. Обе эксклюзивные модели будут представлены публике на предстоящем автосалоне во Франкфурте (IAA), хотя некоторым особо удачливым джентльменам уже посчастливилось получить свой собственный экземпляр из лимитированной серии Octo GranTurismo во время презентации в Гудвуде, на знаменитой британской автогоночной трассе. Круг владельцев этих часов весьма эксклюзивен, так как часы этой специальной серии со стальным корпусом, декорированным чёрным DLC-покрытием, были зарезервированы для примерно тридцати клиентов, заказавших новые автомобили Maserati GranTurismo, которые также были представлены на Фестивале скорости в Гудвуде.

Две новые специальные серии Octo Maserati позволят джентльмену-гонщику иметь в своём распоряжении стильные средства как индикации времени, так и хронометрирования.

OCTO RETRO MASERATI

Калибр BVL 262 – мануфактурный механизм с двунаправленной системой автоматического завода, секторная индикация минут, цифровая индикация часа с мгновенным переключением, частота баланса 28800 пк/ч, диаметр 26,20 мм, толщина 6,10 мм, запас хода 42 часа.

Стальной корпус, декорированный чёрным DLC-покрытием (Diamond Like Carbon – алмазоподобное углеродное покрытие), либо корпус из 18-каратного розового золота (в зависимости от варианта исполнения); диаметр 41,5 мм, чёрный циферблат, маркеры, метки и стрелки циферблата посеребрённые либо из розового золота, перфорированный простроченный синий либо коричневый ремешок.

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