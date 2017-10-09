Капсульная коллекция обуви «Пятый элемент» от Cop.Copine

Парижское дизайн-бюро Cop.Copine нечасто экспериментирует с обувью: этой осенью в новой лимитированной серии выйдет всего три пары — неявные отсылки к французскому триколору и творчеству Люка Бессона.

Космически стильные криперы на трехцветной подошве, будто снятые с тонких щиколоток Милы Йовович из фильма «The Fifth Element», и обе пары ботильонов из гладкой кожи с графичным каблуком – цвета бордового бордо и глубокого синего, как сама «Голубая бездна», — сами по себе модные артефакты, эффектно дополняющие городской образ.

Уже в первый понедельник октября эту обувь можно примерить в магазинах Cop.Copine.

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