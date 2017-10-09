«Домашний» лукбук сети магазинов женского белья «Дефиле»

Новый лукбук сети магазинов женского белья «Дефиле» рассказывает, как нескучно провести вечер одной дома.

Жизнь современной девушки часто похожа на захватывающее кино, кадры в котором сменяют друг друга с сумасшедшей скоростью. Дизайнеры «Дефиле» предлагают ненадолго замедлиться и провести вечер дома, наедине с собой, любимыми фильмами и книгами в белье и домашней одежде из коллекции осень-зима 2017-2018.

Красивые и удобные бюстгальтеры push up и t-shirt, трусы-шорты и слипы с обычной и высокой посадкой представлены в глубоких винных, зеленых, малиновых оттенках. Модели линии Queen украшены контрастной цветочной вышивкой, придающей им женственность и оригинальность. Изящный кружевной бралетт Alexa с американской проймой можно носить в не только в качестве белья, домашней одежды, но и под жакет или пиджак.

Комфортные в носке ткани, универсальные модели и привлекательная цена делают белье и одежду «Дефиле» отличным решением на каждый день, даже если вы решите провести его дома.